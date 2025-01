EA FC 25 beschenkt Community gerade mit starken Spielern und Updates – Fans meinen: „Wir haben sie dort getroffen, wo es wehtut“

In EA FC 25 profitiert die Community gerade von einem gelungenen Gameplay-Patch und von starken Spielern, die ihr quasi umsonst bekommt. Auf Reddit meinen Fans, den Grund gefunden zu haben, warum EA sich gerade besonders spendabel zeigt. Auf MeinMMO lest ihr die Hintergründe.

Welche starken Spieler bekommt ihr gerade geschenkt? Passend zum Team of the Year (TOTY), ein Event, welches die stärksten Karten zum jetzigen Zeitpunkt von FC 25 veröffentlicht, zeigt sich EA Sports in Spendierlaune.

Zum einen könnt ihr kostenlos eure eigene TOTY-Karte in den Evolutions (EVOs), einem Feature, in dem Karten Upgrades erhalten, entwickeln. Am Ende erhaltet ihr einen Spieler, der überall Werte über 80 aufweisen kann und somit zumindest im Ansatz mit einer starken TOTY-Karte mithalten kann, die sonst meistens über eine Million Münzen und mehr kosten.

Weitere Infos, wie ihr zu eurem TOTY-Star kommt, lest ihr hier: In EA FC 25 könnt ihr euch einen TOTY EVO Star umsonst sichern – So funktioniert’s

Zum anderen bekam zum Start des TOTY jeder eine besondere Version der französischen Icon Zidane geschenkt. Spieler, die Ultimate Team schon vor dem 31. Oktober 2024 gespielt hatten, durften diese Karte wiederum in den EVOs weiterentwickeln und bekamen am Ende sogar eine noch stärkere Icon als die Basis-Karte heraus. Und das völlig kostenlos.

Vor dem TOTY: Streamer & Community loben Gameplay-Update

Doch schon vor dem TOTY und noch vor den spendierten Karten sorgte einer der größten Gameplay-Patches, die mitten in einer Saison vorgenommen wurden, für bessere Stimmung unter den Spielern.

Was war das für ein Update? Das Title Update 8 mit dem Namen „Gameplay-Refresh“ brachte eine Reihe großer Veränderungen für die Spielmechanik mit sich:

Stürmer können endlich wieder schnell rennen und Verteidigern entwischen

Pässe und Pass-Kombinationen gelingen jetzt auch ohne entsprechende PlayStyles

gute Torchancen führen durch die verbesserten Schüsse zu mehr Treffern

das Verteidigen liegt wieder mehr in der Hand der Spieler und wird weniger von der KI gesteuert

Der Patch, der wieder für offensiveren Fußball sorgte, wurde von den meisten Content Creators zu FC 25 positiv aufgefasst. So auch von dem ansonsten sehr kritischen Streamer NickRTFM, der die Änderungen des Updates mit dem Gefühl eines neuen Spiels („FC 25.5“) verglich.

In einem ausführlichen Kritik-Video zum Update auf seinem YouTube-Kanal bescheinigte er EA sogar FC 25 mit dem Patch gerettet zu haben. Und auch in den Kommentaren zeigte sich die Community mehrheitlich positiv gestimmt:

KevRMA2000: „Das Update ist wirklich unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass EA das tatsächlich gemacht hat. So ein seltenes W [W für Win, also ein Gewinn, Anm. d. Red.]“ (via YouTube)

andreipop4363: „Ich liebe dieses Spiel. Ich verteidige und werde wirklich belohnt.“ (via YouTube)

Kev2000: „Endlich ein Spiel, bei dem sich die angreifende KI bewegt, die verteidigende KI nicht so dominant ist und das Passspiel mittlerweile einigermaßen gut ist.“ (via YouTube)

Fans vermuten „schmerzhaften“ Grund hinter EAs Engagement

In der Vergangenheit musste sich die Entwicklerfirma häufig anhören, dass man zu wenig Wert auf das Feedback Community lege und kaum auf Probleme reagieren würde. Das würde dem momentanen Engagement EAs hinsichtlich Gameplay-Patch und geschenkten, starken Spieler in FC 25 doch widersprechen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Welchen Grund vermuten die Fans hinter EAs Engagement? In einem Thread mit dem Titel: „Es sieht so aus, als ob ein Rückgang bei Ausgaben und Verkäufen der Grund dafür war, dass FC eine komplette Überarbeitung des Gameplays erhielt“, scheinen sich einige Fans sicher zu sein, den Grund für EAs stärkere Hinwendung zur Community gefunden zu haben.

User Broken_Pikachu, der Verfasser des Posts, schreibt ergänzend dazu: „Offenbar waren auch der kostenlose Zidane und andere Gesten Teil der sinkenden Zahlen.“ (via Reddit)

Damit bezieht er sich auf einen kürzlich herausgegebenen Finanz-Bericht seitens EA. In diesem konstatierte CEO Andrew Wilson, dass EA FC 25 „die Erwartungen bei den Nettobuchungen“ nicht erfüllt habe. Laut einem Bericht von Jason Schreier auf Bloomberg blieb man rund 300 Millionen Dollar hinter den angestrebten Verkäufen für FC 25 zurück.

Auch andere User sehen Zusammenhänge zwischen den zurückgehenden Zahlen und der aktuellen Tendenz, der Community wieder mehr entgegenzukommen:

SupplyYourPips: „Es ist fast so, als ob es das Unternehmen dazu zwingt, seine Taktik zu ändern und manchmal ein besseres Produkt herzustellen, wenn man es dort trifft, wo es mehr wehtut (Geld).“ (via Reddit)

Kritischer sieht es User Every-Shape4959: „Der Stand des Spiels ist ihnen also ziemlich egal, solange die Finanzzahlen gut aussehen, was bei FIFA/FC wahrscheinlich jedes Jahr der Fall ist, unabhängig vom Stand des Spiels.“ (via Reddit)

Fernab der kritischen Betrachtung, EA bringe sich aus dem einfachen Grund wieder mehr in FC 25 ein, weil die Verkaufszahlen nicht stimmen, kann dies für Fans und Firma eine gewinnbringende Situation sein. Die ersten Schritte, wieder näher an der Community zu sein, sind EA mit dem umfassenden Gameplay-Patch und den kostenlosen Items zum TOTY gelungen und wurden von den Spielern überwiegend positiv aufgefasst.

Vielleicht dürfen sich Spieler in Zukunft wieder öfter über weitere solcher Entgegenkommen freuen. Während EA von wieder ansteigenden Verkaufszahlen durch die verbesserte öffentliche Wahrnehmung profitieren kann. Seit Ende November gönnt euch EA übrigens jeden Montag kostenlose Rewards:

