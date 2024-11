EA FC 25: Heute Abend könnt ihr als Zuschauer der FC Pro Open kostenlose Belohnungen bekommen – So funktioniert’s

In EA FC 25 steht der erste Spieltag der Gruppenphase der FC Pro Open 25 an. Während sich die besten eProfis miteinander messen, könnt ihr euch das Spektakel ansehen und ein paar kostenlose Belohnungen sichern. Auf MeinMMO zeigen wir euch, wie das funktioniert.

Was sind die FC Pro Open? Hierbei handelt es sich um ein großes internationales Event für die stärksten Spieler in FC 25. Am heutigen Montag, dem 25. November 2024, treten sie in der Gruppenphase zum ersten Mal gegeneinander an.

Passend zum Start der Gruppenphase erschien am Freitag, dem 22. November 2024, FC Pro Live in Ultimate Team. Für eine Woche könnt ihr dynamische Karten bekommen, deren Upgrades von den Leistungen ihrer verpartnerten eProfis abhängen, die bei den Pro Open antreten.

Wie könnt ihr als Zuschauer kostenlos Packs verdienen? Aber auch ganz ohne das Zutun der Profis könnt ihr euch eigenständig eure Belohnungen sichern. Dafür verknüpft ihr am besten sowohl euer Twitch- als auch euer YouTube-Konto mit eurem aktiven EA Konto. Habt ihr das erledigt, müsst ihr nur noch dem ersten Spieltag mindestens 15 Minuten, im besten Fall 60 Minuten folgen.

Die Aufgaben in Ultimate Team zum Verknüpfen der Konten, sowie eure Aufgaben als Zuschauer findet ihr in den Zielen unter dem Reiter „FC Pro“. Dort seht ihr 3 Aufgabenblöcke aufgelistet, die euch im Detail nochmal das erklären, was ihr tun müsst, um an die kostenlosen Belohnungen zu kommen.

Für folgende Belohnungen müsst ihr diese Aufgaben erfüllen:

FC PRO LIVE Benzema (88) als Leihspieler für 9 Spiele: Verfolge die Übertragung des ersten Spieltags mindestens 15 Minuten lang. Die Übertragung beginnt am 25. November 2024 um 18.00 Uhr.

untauschbares Seltenes-Profi-Pack (im Wert von 50.000 Münzen): Verfolge die Übertragung des ersten Spieltags mindestens 60 Minuten lang. Die Übertragung beginnt am 25. November 2024 um 18.00 Uhr.

So verknüpft ihr euer Twitch-/YouTube-Konto mit EA Sports, um Belohnungen zu erhalten

So verknüpft ihr eure Konten mit EA: EA Sports hat auf ihrer Info-Seite zwei ausführliche Anweisungen zu den einzelnen Schritten veröffentlicht, wie ihr eure Konten via Twitch oder YouTube verknüpft, um die kostenlosen Belohnungen zu bekommen.

Diese stellen wir euch hier ausführlich mit den passenden Links vor.

So erhaltet ihr die Belohnungen via Twitch

Stellt sicher, dass ihr bereits einen bestehenden Ultimate-Team-Account habt. Vergewissert euch, dass ihr das richtige EA-Konto mit eurem Twitch-Konto unter https://ea.com/twitchlinking verbindet. Altersbeschränkungen gelten. Siehe die Twitch-Servicebedingungen für Details. Schaut den Stream für die vorgesehene Dauer an. Fordert die Belohnung auf Twitch von der Drops-Inventory-Seite an. Melde dich erneut in deinem Ultimate Team Club an und fordere dein Ziel, bevor das Ziel-Fenster abläuft. Die Belohnungen können sich bis zu 24 Stunden verzögern.

So erhaltet ihr die Belohnungen via YouTube

Stellt sicher, dass ihr bereits einen bestehenden Ultimate-Team-Account habt. Geht zu „Verbundene Apps“ in den YouTube-Einstellungen. Stellt sicher, dass ihr das richtige EA-Konto mit eurem YouTube-Konto verbindet, indem ihr auf „Mit Electronic Arts verbinden“ klickt. Ihr werdet gefragt, ob ihr Electronic Arts erlauben möchtet, Konten zu verbinden und genehmigte Veranstaltungen und Videos anzusehen, um die Chance auf In-Game-Belohnungen zu erhalten. Klickt auf Verbinden. Bestätigt euer EA-Konto. Wenn es nicht das richtige Konto ist, klickt auf „Nicht dein Konto?“ und wechselt zum richtigen Konto. Klickt auf Weiter. Wenn ihr die Anmeldungsbestätigung aktiviert habt, werdet ihr aufgefordert, eure Identität zu bestätigen. Klickt auf Konten verbinden. Klickt auf „Zurück zu YouTube“. Schaut den Stream für die vorgesehene Dauer an. Meldet euch erneut in eurem Ultimate Team Club an und fordere dein Ziel, bevor das Ziel-Fenster abläuft. Die Belohnungen können sich bis zu 24 Stunden verzögern.

Solltet ihr eure Konten bisher noch nicht verknüpft haben, dann bietet sich heute die passende Gelegenheit. Seid ihr erstmal verbunden, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen, den Stream anmachen und euch ein paar Extra-Belohnungen sichern. Oder ihr bereitet euch nebenbei schonmal auf den Black Friday in Ultimate Team vor: EA FC 25: So bekommt ihr viele Packs für den Black Friday