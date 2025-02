In EA FC 25 erscheint am heutigen Freitag (21. Februar) mit Fantasy FC ein neues Event. Die Promo wird viele Spezialkarten mit dynamischen Upgrades zu Ultimate Team bringen. Auf MeinMMO geben wir euch die wichtigsten Infos zum Ablauf, zu den Upgrades und zu den geleakten Spielern.

Was ist Fantasy FC für ein Event? In Fantasy FC stehen die dynamischen Upgrades im Mittelpunkt. Jede Promo-Karte bekommt mit ihrem Release eine erste Verbesserung. In den folgenden Wochen kann die Spezialkarte in den nächsten Liga-Spielen weitere Upgrades sammeln.

Von den Upgrades können Heroes und normale Profis profitieren. Vorausgesetzt, der Spieler und der Verein erfüllen in den nächsten Partien verschiedene Voraussetzungen.

Wie könnten die Upgrades in FC 25 funktionieren? Neuste Leaks zeigen, wie die das Upgrade-System für Fantasy FC in FC 25 funktionieren könnte. Insider Fut Sheriff hat auf seinem X-Account einen potenziellen Upgrade-Weg, der für Mittelfeldspieler und Stürmer vorgesehen sein könnte, veröffentlicht:

1 PlayStyle+ (max. 2) und ein PlayStyle bei 1 Tor/Vorlage des Profis in den nächsten 4 Liga-Spielen

+1 Gesamtwertung (GES) und 1 Spielerolle++, wenn der Verein 2/4 Liga-Spielen gewinnt

+1 GES und 5★ Schwacher Fuß/Skillmoves: Profi vermeidet eine Karte in den nächsten 4 Liga-Spielen

1 Stat auf 99er-Wertung: der Verein des Profis erzielt in den nächsten 4 Liga-Partien 10 Tore

Für Heroes gibt es laut Leak von Fut Sheriff nur 2 mögliche Upgrades:

+1 Gesamtwertung (GES) und 1 Spielerolle++, wenn der Verein 2/4 Liga-Spielen gewinnt

1 Stat auf 99er-Wertung: der Verein des Profis erzielt in den nächsten 4 Liga-Partien 10 Tore

Wichtig: Leaks haben keine 100%ige Gültigkeit. Ob die Upgrades wirklich an diese Bedingungen geknüpft sind, bleibt offen. Anhand der Upgrade-Pfade für Fantasy FC aus FC 24 können wir uns allerdings gut vorstellen, dass die Upgrades so eintreffen könnten.

Leaks zeigen Fantasy FC Team 1: Alle Spieler und Upgrades

Woher stammen die Leaks? Auch bei diesen Leaks greifen wir auf die Veröffentlichungen von Fut Sheriff zurück, da dieser schon oft ein gutes Gespür für die Ratings noch unveröffentlichter Karten bewiesen hat. Wir weisen an dieser Stelle dennoch daraufhin, dass es keine Garantie gibt, ob, wie und wann die Karten in Ultimaten Team erscheinen werden.

In den folgenden Listen führen wir alle bisher bekannte Infos zu den Heroes/Spielern und ihre Upgrades im Vergleich zur Basis-Karte auf. Sobald Details zu den übrigen Verbesserungen bekannt sind, werden wir sie ergänzen.

Alle Heroes und ihre Upgrades aus Team 1

Hero (Nation)

– Position(en)

– Verein Rating-(Upgrade) PlayStyle-Upgrades Fähigkeiten-Upgrades Spielerrollen-Upgrades Matuidi (FRA)

– ZDM, ZM

– Paris SG 93 (+7) 1. Abfangen+ Hazard (BEL)

– LM, LF

– Real Madrid 93 (+5) 1. Schneller Schritt+ Vialli (ITA)

– ST

– Juventus Turin 92 (+3) 1. Raserei+ Georges (FRA)

– IV

– Olymp. Lyon 92 (+5) 1. Abdrängen+ Francescoli (URU)

– ZOM, ST

– Olymp. Marseille 92 (+4) 1. Entscheidender Pass+ Joe Cole (ENG)

– RF, RM, ZOM, LF

– FC Chelsea 91 (+4) 1. Trivela+ Kanu (NIG)

– ST

– FC Arsenal 90 (+4) 1. Angeschnittener Schuss+

2. Ruhepol+

Alles Spieler und ihre Upgrades aus Team 1

Spieler (Nation)

– Position(en)

– Verein Rating-(Upgrade) PlayStyle-Upgrades Fähigkeiten-Upgrades Spielerrollen-Upgrades Son (KOR)

– ST, LM, LF

– Tottenham Hotspur 93 (+6) 1. Schneller Schritt+   Marmoush (ÄGY)

– ZOM, ST, LF

– Manchester City 93 (+5) 1. Technik+

2. Powerschuss+   Kvaratskhelia (GEO)

– LF, LM, ZOM, RF

– Paris SG 93 (+8) 1. Tricks+

2. Angeschnittener Schuss+ Tchouaméni (FRA)

– IV, ZDM, ZM

– Real Madrid 93 (+8) 1. Antizipation+

2. Weiter Pass+ Dunn (USA)

– ZM, LF, RV, RM

– Paris SG 92 (+8) 1. Unerbittlich+

2. Raserei+ Malen (NED)

– RM, RF, ST, LM

– Aston Villa 91 (+8) 1. First Touch+

2. Raserei+ Caicedo (ECU)

– ZDM, ZM

– FC Chelsea 91 (+9) 1. Ruhepol+

2. Abfangen+ Babajide (NIG)

– LF, LM, ST, RF

– UD Teneriffa 91 (+14) 1. Trivela+

2. Schneller Schritt+ Tsygankov (UKR)

– RM, RF, ZOM, ZM

– FC Girona 90 (+7) 1. Trivela+

2. Schneller Schritt+ Billing (DÄN)

– ZM, ZDM, ZOM

– SSC Napoli 90 (+13) 1. Kante+

2. Entscheidender Pass+ Baku (DEU)

– RV, RM

– RB Leipzig 90 (+13) 1. Kante+ Ould-Hocine (FRA)

– IV, ZDM

– FC Paris 88 (+12) 1. Abfangen+ Alexsandro (BRA)

– IV

– OSC Lille 89 (+13) 1. In der Luft+ Sancet (SPA)

– ZOM, ZM, ST

– Athletic Bilbao 88 (+6) 1. Technik+ Petrović (SER)

– TW

– RC Straßburg 88 (+9) 1. Fingerspitzen+

Wie lange dauert Fantasy FC? Das Event startet mit Fantasy FC Team 1 am Freitag, dem 21. Februar um 19:00 Uhr. Am 28. Februar erscheint dann Fantasy FC Team 2, welches bis Freitag, dem 7. März bis 19:00 Uhr in Ultimate Team bleiben wird.

Damit seid ihr mit den wichtigsten Infos zu den Upgrades und Spieler für die kommenden 2 Wochen Fantasy FC versorgt. Ihr könnt euren Verein außerdem nach bestimmten Silberspielern durchsuchen. Einige sind jetzt ziemlich wertvoll: In EA FC 25 sind schwache Flügelstürmer plötzlich viel wertvoller – verkauft sie jetzt für Tausende Münzen