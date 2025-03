In EA FC 25 könnt ihr die Upgrades von Eventkarten ausnutzen, deren Promo noch gar nicht erschienen ist

In EA FC 25 könnt ihr von den ersten Upgrades dynamischer Eventkarten profitieren. Dabei ist die dazugehörige Promo in Ultimate Team noch nicht einmal offiziell erschienen. Auf MeinMMO verraten wir, was es mit dem Event und den Spielern auf sich hat und stellen euch die Upgrades vor.

Was ist das für ein Event? Road to the Final (RTTF) ist die Fortsetzung von Road to the Knockouts (RTTK). Dabei handelt es sich um ein Event, das dynamische Karten zu Ultimate Team bringt, die in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weitere Upgrades sammeln können.

Das Road to the Final begleitet die größten europäischen Wettbewerbe, die nach der Ligaphase nun in der K.O.-Phase angelangt sind. Dabei handelt es sich um folgende Turniere:

UEFA Champions League

UEFA Women’s Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League

Noch in FC 24 kam das Event eigentlich Anfang Februar im Anschluss an das Team of the Year, doch in FC 25 gab es noch keinen offiziellen Startschuss.

Wieso könnt ihr schon die Upgrades ausnutzen? Im Laufe der aktuellen Saison 5 (Future is Yours) konnte man sich über den Season Pass für 4 von insgesamt 8 RTTF-Profis entscheiden. 4 weitere Spieler erschienen als Squad Building Challenges (SBCs), bei denen man sich auf 2 festlegen konnte. Eine weitere Karte konnte man als Aufgabe in einem Freundsschaftspiel-Cup freischalten.

Mit dem Start der Achtelfinal-Spiele in der ersten Märzwoche rücken diese 13 Karten jetzt mehr in den Mittelpunkt. Obwohl es keinen offiziellen Event-Auftakt gab, haben 7 der 13 veröffentlichte RTTF-Spieler schon fleißig ihre ersten Upgrades gesammelt, von denen ihr profitieren könnt.

RTTF Tracker in FC 25: Upgrades, Termine und Spieler

Wie sammeln die Spieler Upgrades? Für die Upgrades von RTTF ist vor allem das Weiterkommen in den Wettbewerben entscheidend. Auf dem Weg zum Titel können die Karten bis zu 5 Verbesserungen sammeln, die wie folgt erreicht werden können:

Für UEFA Champions League (UCL), UEFA Women’s Champions League (UWCL) Europa League (UEL) Conference League (UECL)

Sieg oder Remis im Achtelfinale (AF): +1 Gesamtwertung (+1 GES)* AF-Spiele finden vom 4. bis 13. März 2025 statt

Einzug in Viertelfinale (VF): +1 GES u. 1 Spielerrolle++ nach Weiterkommen in Achtelfinalspielen

Einzug ins Halbfinale (HF): +1 GES & 1★-Upgrade bei Schwacher Fuß (SF) oder Spezialbew. (SB)** nach Weiterkommen in VF-Spielen vom 8. bis 17. April 2025

Einzug ins Finale (F): +1 PlayStyle+ (+2 PlaysStyle+, wenn Profi vorher nur einen besaß) nach Weiterkommen in HF-Spielen vom 29. April bis 8. Mai 2025

Sieg im Finale: +1 GES o. 96 GES & 5★-Upgrade bei Schwacher Fuß (SF) oder Spezialbew. (SB) nach Sieg im Finale am 21. Mai (UEL), am 24. Mai (UWCL) am 28. Mai (UECL) oder 31. Mai 2025 (UCL)



* Die Karten von UWCL erhalten das erste Upgrade mit einem Sieg oder Remis im 1. VF-Spiel (18. bis 19. März 2025). ** Ein weiteres Upgrade für UWCL erfolgt nach einem Sieg oder Remis im 1. HF-Spiel (19. April 2025).

Alle Spieler mit Upgrades im Überblick

Spieler (Rating)

– Position(en)

– Verein

– Wettbewerb Rating-Upgrades

a) UCL, UEL, UECL

b) UWCL Spielerrollen-Upgrades

a) UCL, UEL, UECL

b) UWCL

Fähigkeiten-Upgrades

(SF/SB)

a) UCL, UEL, UECL

b) UWCL PlayStyle-Upgrades

(ausgeführt durch … -Taste(n)) [PS/Xbox] 1. Sieg/Remis im a) AF

b) 1. VF-Spiel

b) 1. HF-Spiel

2. a) Einzug VF

3. a)+b) Einzug HF

4. a)+b) Sieg im F a) Einzug in VF

b) Einzug in HF a) Einzug in HF

b) Sieg oder Remis im 1. HF-Spiel Einzug in F Ødegaard (93)

– ZOM, ZM

– FC Arsenal

– UCL 1. a) ✓ → +1 GES Dani Olmo (91)

– ZOM, ZM

– FC Barcelona

– UCL 1. a) ✓ → +1 GES Szoboszlai (91)

-ZOM, ZM, LF

-FC Liverpool

– UCL 1. a) ✓ → +1 GES Digne (89)

– LV

– Aston Villa

– UCL 1. a) ✓ → +1 GES Zhegrova (89)

– RM, RF

– OSC Lille

– UCL 1. a) ✓ → +1 GES Gigot (89)

– IV

– Latium (Lazio)

– UEL 1. a) ✓ → +1 GES Damaris Egurrola (89)

– ZM, ZDM

– Olymp. Lyon

– UWCL Russo (89)

– ST, ZOM

– FC Arsenal

-UWCL Adarabioyo (88)

– IV

– FC Chelsea

– UECL 1. a) ✓ → +1 GES Boniface (88)

– ST

– Bayer Leverkusen

– UCL Witsel (88)

– IV

– Atlético Madrid

– UCL Williams (88)

– RM, RF, ST, LF

– Athletic Bilbao

– UEL Adli (87)

– ZDM, ZM, ZOM

– Fiorentina

– UECL

Wieso ist das Event noch nicht erschienen? Dafür könnte es mehrere Gründe geben. Wir vermuten, dass es hauptsächlich mit dem neuen Format und dem neuen Spielplan der internationalen Wettbewerbe zu tun haben könnte.

Seit der Saison 24/25 wurde die übliche Gruppenphase von einer Ligaphase ersetzt. Diese zog sich mit den anschließenden Play-Offs noch bis tief in den Februar hinein, also auch weit über den Startpunkt von RTTF in FC 24 hinaus.

Ein passender Zeitpunkt für den Start von RTTF wäre dann der Auftakt der K.O.-Phase in der ersten Märzwoche gewesen. Traditionell feiert EA aber in diesem Zeitraum jährlich den Geburtstag von Ultimate Team. Somit bleibt das offizielle Erscheinen von RTTF weiter offen. Alle Infos zum kommende FUT Birthday Event in FC 25 lest ihr ebenfalls auf MeinMMO.