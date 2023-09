EA FC 24: Kein OTW-Event dieses Jahr? Alles, was wir dazu wissen

EA FC 24 ist bereits in den Early Access gestartet und auch das erste Event ließ nicht lange auf sich warten. Doch was ist mit der traditionellen OTW-Promo (Ones to Watch)?

In den letzten Jahren, als EA FC noch FIFA hieß, startete die Ultimate-Team-Saison stets mit demselben Event: dem Ones to Watch. Doch dieses Jahr ist es verdächtig ruhig um die prominente FUT-Promo. Können wir noch mit dem Event rechnen oder fällt das OTW dieses Jahr wirklich aus?

Was ist das OTW-Event eigentlich? Mit dem OTW-Event kamen in der Vergangenheit Ones-to-Watch-Karten ins Spiel. Dabei handelte es sich um spezielle FUT-Karten, die auf den größten Transfers des jeweiligen Fußball-Sommers basieren. So wäre in diesem Jahr beispielsweise Harry Kane, der zum FC Bayern gewechselt ist, ein perfekter Kandidat für eine neue OTW-Karte.

Das Besondere an diesen Karten war, dass es sich bei ihnen um dynamische Items handelte. Sie wurden jedes Mal besser, wenn der Spieler eine TOTW– oder Man-of-the-Match-Karte erhielt.

OTW-Event: Kommt es auch in EA Sports FC 24?

Das wissen wir zum OTW-Event in FC 24: Bisher ist seitens EA Sports noch kein Wort zum beliebten OTW-Event gefallen. Selbst bei den Pitch Notes zu Ultimate Team hat das Entwicklungsstudio zwar neue Kartendesigns präsentiert, davon kommt jedoch keins einem klassischen OTW-Design nahe.

Hier seht ihr die vorgestellten Designs:

Die enthüllten Designs zeigen wohl keine OTW-Karten.

Das spricht gegen ein OTW-Event in EA FC 24: Ein weiteres Indiz, was gegen ein OTW-Event spricht ist, dass diesen Freitag, den 29. September 2023, mit dem Road to the Knockouts bereits das nächste Event ansteht. Dieses kam in den Vorjahren normalerweise deutlich später.

Zudem gab es in den letzten Tagen und Wochen keinerlei Leaks zu OTW-Karten von den bekannten Kanälen wie DONK oder Fut Sheriff. Und bei den Vorbestellerboni zur Ultimate Edition von FC 24 bekommen Spieler in diesem Jahr eine garantierte Hero-Karte und keine OTW-Karte wie in den Vorjahren.

Kommt also kein OTW-Event in FC 24? Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Bisher sieht es allerdings so aus, das alle Anzeichen gegen einen baldigen Release der OTW-Promo sprechen. Ein späterer Release könnte dennoch möglich sein.

Was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch neue OTW-Karten für EA FC 24 wünschen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

