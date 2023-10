EA FC 24: Profi gewinnt 20 Spiele in nur 2 Stunden, braucht mehr Accounts, damit er Weekend League spielen kann

Wie reagiert der Profi auf seinen Durchmarsch? Im bereits oben verlinkten Highlight-Video seiner Weekendleague wird der FIFA-Weltmeister von einem Streamingkollegen angesprochen, was er nun den Rest des Wochenendes machen würde. Da der Profi an seinem Sonntag nichts mehr zu tun hätte, denkt er über mindestens einen dritten Account, vielleicht sogar mehrere neuen Konten nach.

Die Bestzeit verpasste Weltmeister Umut somit deutlich um eine halbe Stunde. Auf Rekordjagd war der deutsche eSportler aber ohnehin nicht. Etwas anderes scheint ihn hingegen mehr zu beschäftigen. Was genau, lest ihr unten.

Ist die von FurkyPlayz behauptete Rekordzeit überhaupt realistisch? Normalerweise dauert ein Spiel in voller Länge 15 bis 20 Minuten. Für 5 Spiele muss man also mindestens eine Stunde einrechnen, tendenziell sogar eher 90 Minuten. Über 20 Spiele würde das insgesamt eine Zeit von rund 6 Stunden bedeuten.

Wer hält den bisherigen Rekord? Einen offiziellen Eintrag für den Rekord gibt es nicht, allerdings informierte der Streamer und eProfi FurkyPlayz seine Community in FIFA 23 regelmäßig über die Bestzeiten für die schnellste 20 Siege in der Weekend League.

Am vergangenen Wochenende beendete er alle 20 Spiele in rekordverdächtiger Zeit. Die Highlights der spannendsten Spiele findet ihr hier bis Minute 3:30.

Um wen geht’s? Der FIFA 22 Weltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin (hier sein Twitch-Account ) gehört zu den besten Spielern weltweit. Auch in EA FC 24 ist er in bestechender Form und holt Woche für Woche die besten Belohnungen in der Weekend League.

