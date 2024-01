Die bisher stärkste Evolution in EA FC 24 müsst ihr noch heute einlösen – Wir zeigen den besten Kandidaten

In EA FC 24 läuft heute die Möglichkeit ab, eine sehr beliebte Evolution abzuschließen. Diese verspricht das bisher höchste Rating für Spieler, die durch die Upgrades bis auf eine Gesamtbewertung von 93 ansteigen können. Wir stellen die Evolution vor und zeigen euch den Kandidaten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Um welche Evolution geht es? Peps Erbe (Pep’s Legacy) kam im Zuge der Winter Wildcards zu Ultimate Team. Sie ist angelehnt an das Trainer-Genie Pep Guardiola, der letztes Jahr das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League mit Manchester City gewinnen konnte.

Die Evolution ist trotz ihres Preises von 75.000 Münzen sehr beliebt (92 % positive Bewertungen auf futbin), weil sie ein starkes Upgrade für ohnehin schon sehr gute Karten verspricht. Neben verschiedenen Stat-Boosts ermöglicht die Evolution Verbesserungen für Spezialbewegungen und die Fähigkeit „Schwacher Fuß“. Zusätzlich bekommt die Evolutions-Karte zwei neue Playstyles, die euch ein sicheres Passspiel, passend zum Tiki-Taka von Pep Guardiola, garantieren.

Peps Erben Evolution: Anforderungen und Upgrades (via futbin.com)

Peps Erben Evolution: Anforderungen und Upgrades

Wie bei allen Evolutions müssen eure Spieler bestimmte Anforderungen erfüllen, um für die Upgrades geeignet zu sein.

Das sind die Anforderungen:

Position: LV

Tempo: max. 90

Dribbling: max: 86

Physis: max. 81

Playstyles: max. 8

Playstyle +: max. 0

Das sind die Upgrades:

Gesamtrating: +5

Tempo: +1

Schießen: +4

Passen: +8

Dribbling: +5

Defensive: +2

Physis: +2

Fähigkeit „Schwacher Fuß“: +2

Spezialbewegungen: +1

Playstyle: Tiki-Taka

Playstyle+: Entscheidender Pass

Die seltene Goldkarte von João Cancelo ist der perfekte Kandidat

Cancelo Vorschau für Peps Erbe Evolution (via futbin.com)

Warum eignet sich vor allem die Goldkarte Joao Cancelos für Peps Erben? Der Portugiese, der seit dieser Saison beim FC Barcelona unter Vertrag steht, ist ein echter Alleskönner. Er kann auf beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden und bringt sehr gute Werte mit, vor allem seine Pass- und Dribblingwerte überragen schon ohne Verbesserungen.

Unter den Playstyles seiner normalen Goldkarte befinden sich einige sehr starke Spielstile, wie zum Beispiel der Außenristschuss (Trivela) oder auch der Technik-Playstyle, der gepaart mit dem neuen OP-Dribbling in EA FC 24 echt effektiv ist.

Cancelo besitzt in EA FC 24 bereits eine Team-of-the-Week-Karte (TOTW), die allerdings seit dem Release der Evolution, trotz eines stolzen Preismaximums von 210.000 Münzen, chronisch ausverkauft ist. Deshalb empfehlen wir euch, die Münzen und die Zeit zu sparen, und lieber die seltene Goldkarte einzukaufen. Diese ist auf dem Transfermarkt 200.000 Münzen billiger, weist aber fast dieselben Werte auf.

Das macht Evolutions-Cancelo so besonders: Mit den Upgrades der neuen Evolution werden seine Pass- und Dribbelstats auf ein einzigartiges Level gehoben, die er mit den neuen zusätzlich verdienten Pass-Playstyles perfekt in Szene setzen kann. Durch seine 5 Sterne auf die Fähigkeit „Schwacher Fuß“ könnt ihr Pässe aus jeder möglichen Lage zu eurem Mitspieler anbringen. Mit 5 Sterne-Skills könnt ihr sein ohnehin schon starkes Dribbling verfeinern und eure Gegner mit den stärksten Tricks in EA FC 24 überraschen.

Evolutions-Cancelo ist noch besser als zentraler Mittelfeldfeldspieler

Darum solltet ihr Cancelo im Mittelfeld spielen: Lediglich das Tempo und die Physis gehen dem feinen Techniker ein wenig abhanden. Um das zu kompensieren, stellt ihn am besten auf eine zentrale Mittelfeldposition, als Sechser (ZDM) oder als Achter (ZM). Das fehlende Tempo kann er auf diesen Positionen durch gutes Stellungsspiel kompensieren. Außerdem kann sich Cancelo in zentraler Rolle noch besser am Spiel beteiligen und ihr könnt mit seinem starken Dribbling und exzellenten Passspiel noch mehr glänzen.

Legt vor dem Spiel also in den taktischen Voreinstellungen eine Aufstellung fest, in der Cancelo auf einen Mittelfeldplatz rücken kann. Vielleicht lasst ihr euch von den beiden besten Aufstellungen in EA FC 24 inspirieren, die fast alle Profis spielen. In diesen Systemen könnte er euer neuer Taktgeber im Mittelfeld werden.