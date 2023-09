Steam: Geburtstags-Event von DOTA 2 wird verlängert, damit der Chef alle Belohnungen sammeln kann

Valves hauseigenes MOBA DOTA 2 (Steam) wird 10 Jahre alt. Zur Feier gibt es ein dreiwöchiges Event, doch die Zeit war wohl zu knapp bemessen. In einer Ankündigung scherzen die Macher: Der Chef habe gedroht, alle zu feuern, wenn sie es nicht verlängern.

Was ist das für ein Event? DOTA 2 feiert 2023 seinen 10. Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Anlasses fand vom 18. August bis zum 7. September ein Jubiläums-Event statt. Bei jedem Sieg sollten Spieler einen Schatz erhalten, der an ein „geschichtsträchtiges Jahr“ von Dota erinnern soll (via dota2.com).

Am 7. September erschien dann jedoch überraschend die Nachricht, dass das Event bis zum 18. September verlängert wird – damit Gabe Newell, der Chef von Valve/Steam, nicht alle feuert.

Gabe Newell, der Tyrann

Was hat es mit der Verlängerung auf sich? In der Ankündigung, welche am 7. September auf der offiziellen Website erschien, wird die Verlängerung begründet: Die Zeit reiche einfach nicht aus, um alle begehrten Schätze ergattern zu können.

Die Verantwortlichen schreiben, sie würden alle gefeuert werden, wenn sie das Event nicht verlängern, damit der Chef persönlich seine Sammlung vervollständigen kann:

Es half alles nichts. Drei Wochen reichen einfach nicht aus, um sich alle Belohnungen zum 10. Jubiläum zu sichern. Wissen Sie, wer Ihnen dabei zustimmt? Gabe Newell. Und wissen Sie auch, wer gefeuert wird, wenn wir die Aktion nicht verlängern, damit er sein Ursa-Set bekommt? Laut Gabe wären das wir. Deshalb freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Aktion zum 10. Jubiläum nun bis zum 18. September läuft. Und ein wenig erleichtert sind wir auch. via dota2.com

Dabei scheint es sich um einen Running-Gag zu handeln, bei dem Gabe Newell als wankelmütiger Tyrann dargestellt wird. So veröffentlichte man im November 2022 einen Trailer für ein “Announcer-Pack”.

Das Video zeigt, wie die Angestellten ängstlich vor dem “mächtigsten Mann im Gaming” kauern, während er Selfies macht und auf seinem Steam Deck zockt. Ihr könnt es euch hier im englischen Original ansehen:

Ohnehin scheint man bei DOTA 2 derzeit darauf aus zu sein, Pluspunkte bei den Spielern zu sammeln. Nachdem man vor einigen Monaten bereits angekündigt hatte, den Battle Pass zu streichen, bannte man jetzt 90.000 Accounts, die neuen Spielern das Leben schwer machten. Das machte einige Spieler in der Tat sehr, sehr glücklich:

