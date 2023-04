Steam: Spieler von DOTA 2 feiern erst riesiges „Alles wird größer“-Update – Fallen jetzt vom Himmel in die Elo-Hölle

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dota 2 – The New Frontiers Update

Was ist das Detail, über das Spieler sich aufregen? Viele haben das Update zu DOTA 2 erstmal gefeiert und waren beeindruckt, wie gewaltig der Patch ist und was er alles ändert. Aber ein Detail im Patch 7.33 wurde entweder übersehen oder ist jetzt deutlich krasser als gedacht:

Insert

You are going to send email to