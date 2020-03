The Division 2: Wartung, Server-Down am 6.3. – Viele Bugs werden heute behoben

Bei The Division 2 gibt es heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC Wartungsarbeiten. Die Server gehen für circa 3 Stunden offline. In dieser Zeit sollen jedoch eine Menge lästiger Bugs behoben werden. Erfahrt hier alles Wichtige zum heutigen Ablauf sowie den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung auf sich? Mit dem Release der „Warlords of New York“-Erweiterung und von Title Update 8 kamen nicht nur viele Neuerungen sowie frischer Content ins Spiel – auch zahlreiche nervige Fehler haben sich eingeschlichen.

Während man die gravierendsten davon nach anfänglichen Schwierigkeiten zum Warlords-Launch schnell beseitigte, soll es heute weiteren Bugs an den Kragen gehen.

Alles zur Wartung und Downtime bei The Division 2 am 6. März

Das sind die wichtigen Zeiten: Auf Twitter gab Massive den offiziellen Ablaufplan für heute bekannt:

Die Wartungsarbeiten beginnen um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Das ist auch gleichzeitig der Beginn der Downtime. Die Server sind ab da offline und ihr kommt nicht ins Spiel

Die Wartung soll dabei circa 3 Stunden andauern, Zocken am Vormittag könnt ihr also wohl vergessen. Doch beim letzen Update war Massive eine Stunde früher fertig. Mal sehen, vielleicht klappt es ja auch heute

Geht alles aber nach Plan, werden die Server gegen 12:30 wieder online sein. Dann wäre auch die Wartung abgeschlossen

Was ändert sich heute? Das sagen die Patch Notes: Die Patch Notes beziehungsweise die Maintenance Notes, wie Massive sie nennt, liegen ebenfalls bereits vor.

Und so wie es aussieht, soll es heute zahlreichen nervigen Problemen an den Kragen gehen, von denen so manch ein Spieler seit Warlords-Start geplagt wird. Geplant sind für heute folgende Änderungen:

Ein Problem wurde behoben, wodurch sich Aaron Keener komisch verhielt, wenn er unter Einfluss von EMP stand.

Ein Problem wurde behoben, wodurch man mit ECHOs nicht interagieren konnte.

Ein Problem wurde behoben, wodurch bei Kontrollpunkt-Offizieren nach Interaktion nicht das entsprechende User Interface angezeigt wurde.

Ein Problem wurde behoben, das eine Unterhaltung mit Kelso verhinderte.

Ein weiteres Problem wurde behoben, das dafür sorgen konnte, dass man nicht mit Community-Anführern interagieren kann.

Ein Problem wurde behoben, wodurch die IWI Negev circa 50% mehr Schaden austeilte, als eigentlich vorgesehen.

Ein Problem wurde behoben, wodurch Spieler ein Areal nicht freischalten konnten, wenn sie die Tür vom Safe House nicht selber öffneten.

Ein Problem wurde behoben, wodurch man während des Levelns von 31-40 und im Zuge der darauf folgenden SHD-Levels keine Spezialisierungspunkte erhielt.

Ein Problem wurde behoben, wodurch einige neue Mods der Warlords-Erweiterung nicht droppten.

Zahlreiche Fehler wurden behoben, die zu Server-Abstürzen führten.

Ein Problem wurde, wodurch das neue Waffen-Exotic Bullet King nicht vom Endboss in Rikers-Missionen droppte.

Ein Problem wurde behoben, wodurch Attribute nicht im User Interface angezeigt wurden, wenn man sich Masken oder einige weitere Items im Inventar anschaute.

Ein Problem wurde behoben, wodurch Teile der Nemessis(-Quest) nicht erhältlich waren.

Ein Problem wurde behoben, wodurch Roboter-Hunde manchmal verrückte Sachen anstellten – wie beispielsweise fliegen.

Ein Problem wurde behoben, wodurch ein wichtiger NPC in der „Hugh Carey Tunnel“-Mission hängen bleiben konnte.

Zudem soll die Loot-Qualität in der Dark Zone angepasst werden. Diese ist unbeabsichtigt durcheinander gekommen und entspricht dort aktuell im Prinzip der doppelten Loot-Qualität im Vergleich zu heroischen Missionen. Deshalb wird die Loot-Qualität sowie die Anzahl von God-Rolls in der Dark Zone nun etwas zurückgefahren, sodass sie dem Challenging-Schwierigkeitsgrad von Missionen entspricht.

Beachtet, dass Massive diese Liste laut eigener Aussage im Verlauf der Wartung nochmal updaten könnte.

Hier einige Artikel, mit denen sich die Wartezeit verkürzen lässt: