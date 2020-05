Bei The Division 2 finden heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC Wartungsarbeiten statt, die Server gehen für mehrere Stunden offline. Hier erfahrt ihr, wie die Wartung abläuft und ob sich etwas ändert.

Vergangene Woche wurde mit etwas Verspätung endlich das große Title Update 9.1 nachgereicht. Das brachte einen ganzen Schwung neuer Bug-Fixes und die erste große Welle von Balance-Änderungen mit sich – mit Fokus auf den lästigsten Problemen der NPCs.

Nun gibt es heute die nächste Wartung. Doch was erwartet uns? Wie läuft die Wartung ab? Und was ändert sich?

Das sind heute die wichtigen Zeiten: Auf Twitter haben die Entwickler von Massive bereits den heutigen Ablaufplan kommuniziert. So sieht er aus:

Beginnen wird die heute Wartung um 9:30 Uhr deutscher Zeit.

Um diese Zeit gehen auch die Division-2-Server offline, die geplante Downtime beginnt.

Laut Massive sollen die Wartungsarbeiten heute ungefähr 3 Stunden in Anspruch nehmen. In diesem Zeitfenster werdet ihr bei The Division 2 eine Zwangspause einlegen müssen.

Sollte alles wie geplant ablaufen, dann werden die Server gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder hochfahren. Die Downtime endet.

Mit Ende des Server-Down ist auch die Wartung abgeschlossen. Ihr könnt dann wieder in Washington und New York für Recht und Ordnung sorgen.

Beachtet dabei: Die seitens der Entwickler kommunizierten Zeiten, vor allem für das Ende der Wartung, können sich im Verlauf der Wartungsarbeiten noch ändern. So kann es durchaus passieren, dass Massive früher fertig wird oder die Arbeiten sich um mehrere Stunden ausdehnen. Beides ist in letzter Zeit bereits mehrfach vorgekommen.

Sollte sich heute etwas am Ablauf ändern, werden wir diesen Artikel entsprechend anpassen.

Was ändert sich heute? Was sagen die Patch Notes? Laut Massive wird es heute erstmals seit sehr langer Zeit keine Anpassungen geben. Es handelt sich diesmal um eine rein routinemäßige Server-Wartung ohne direkte Ingame-Änderungen für die Spieler. Entsprechend gibt es heute also auch keine richtigen Patch Notes.

Wie geht es mit The Division 2 in der nächsten Zeit weiter? Die heutige Wartung ist zwar nur Routine, doch bereits im Juni wird das nächste große Update erwartet – das Title Update 10.

Denn Title Update 9.1 von vergangener Woche war nur der erste Teil einer großen Balance-Anpassungs-Welle. Mit TU10 soll dann der zweite Teil folgen. Auch Loot, neues Gear und neue Talente sollen im Fokus des nächsten großen Patches stehen – Das alles mit Blick auf den nächsten Raid, der wohl ebenfalls im Juni erscheinen dürfte.

Übrigens, wenn ihr wissen wollt, was die laufende Season 1 bis dahin noch zu bieten hat, dann schaut euch diesen Artikel an: The Division 2 setzt im Endgame jetzt auf Seasons wie Destiny – So läuft die erste ab

Was haltet ihr bisher von der Season 1 und generell vom neuen saisonalen Modell?