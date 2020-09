Magic: The Gathering – das erfolgreichste Sammelkartenspiel der Welt – bekommt mit Zendikars Erneuerung ein brandneues Set. Hier erfahrt ihr alles Wichtige dazu.

Das vielschichtige Multiversum von Magic The Gathering lenkt seinen Blick erneut auf Zendikar: Mit der neuesten Erweiterung Zendikar Rising findet ein neues Set seinen Weg in das legendäre Sammelkartenspiel.

Fans der magischen Geschichte, der strategischen Gefechte und der denkwürdigen Charaktere warten natürlich schon gespannt auf den 25. September, wenn Zendikars Erneuerung als Karten-Set erscheint.

Spieler von Magic The Gathering: Arena dürfen die neuen Karten schon jetzt für ihren Deckbau verwenden. Das gefeierte Spiel steht zum kostenlosen Download für PC und Mac bereit. Neue Spieler dagegen könnten von der komplexen Spielwelt des Kartenspiels leicht

erschlagen werden. Doch sorgt euch nicht, wir geben euch einen kompakten Überblick, damit ihr bestens für Magic The Gathering und Zendikar Rising gerüstet seid.

Zendikar Rising steht vor der Tür. Hier erfahrt ihr alles, was ihr im Vorfeld wissen

müsst.

Wie funktioniert die Welt von Magic? Die Welt von Magic The Gathering Magic umspannt eine unendliche Anzahl von Dimensionen. In den zahlreichen verschiedenen Ländern alias Planes – wie Dominaria, Ir, und Zendikar – leben unterschiedlichste Wesen, herrscht eigene Magie und entwickeln sich eigene Kulturen. Dies alles drückt sich in Form der Karten aus, mit denen die Spieler gegeneinander kämpfen.

Lediglich die mächtigen Planeswalker sind als Weltenwanderer in der Lage, die Kreaturen und Magie der Planes zu kontrollieren. Dafür wandern sie frei zwischen den Welten und durchqueren die Blinde Unendlichkeit zwischen den Dimensionen.

Der legendäre Planeswalker Jace in Zendikar Rising.

Das wird im Spiel repräsentiert, indem wir verschiedene Länder nutzen können, aus denen wir die Magie für unsere Beschwörungen ziehen. In der Story ergibt das Sinn, weil alle Ereignisse quasi gleichzeitig stattfinden und nur die mächtigen Planeswalker das übergreifende Element darstellen.

Da nur Weltenwanderer über die Macht verfügen, zwischen den Planes zu springen, bleiben alle Wesen und Gegenstände an ihre Planes gebunden. Natürlich gibt es für diese Regel auch Ausnahmen, etwa eine spezielle Boot-Karte, die Reisen durch die Blinde Unendlichkeit ermöglicht.

Die Dimensionen-übergreifende Story spielt sich nicht nur auf den Karten ab, auch erschienen im Laufe der Jahre viele Romane, die auf wichtige Charaktere und Ereignisse in der Welt von Magic: The Gathering eingehen.

Die allerwichtigsten Karten gehören zur Kategorie Legendär und spielen eine zentrale Rolle in der Erzählung des jeweiligen Sets. Legendäre Karten können Länder, Kreaturen, Planeswalker oder auch Artefakte und magische Gegenstände sein.

Das bringt das Addon Zendikar Rising

So geht es in Zendikar weiter: Nach zwei erfolgreichen Erweiterungen in Zendikar, einer Welt voller mächtiger wilder Manaquellen, kehrt die Story nun mit Zendikar Rising zurück an den Ort der Schlachten gegen die Eldrazi. Die Titanen dieser mächtigen uralten Rasse war einst auf Zendikar eingekerkert, konnten sich aber befreien und drohten, die ganze Welt zu verschlingen.

Mit gemeinsamen Kräften vernichtete ein Verbund aus Planeswalkern die Eldrazi und ebnete den Weg für den Wiederaufbau Zendikars. Hier setzt die neue Erweiterung an. Die Welt von Zendikar beherbergt weiterhin mächtige Artefakte und Magie, die nur darauf warten, von

mutigen Abenteurern entdeckt zu werden.

Die neue Erweiterung ist in verschiedenen Kartenpaketen erhältlich. Hier erhalten Spieler die gewohnten Draft-Booster, aber auch spannende neue Set-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks und mehr. Schauen wir uns die Pakete von Zendikar Rising mal an: Zendikars Erweiterung – Die Karten-Sets.

Diese Booster und Decks gibt es

Das sind die Setbooster: Dieses Paket ist eine Ode an die Freude am Öffnen von Kartenpaketen. Ihr erlebt jedes Mal eine kleine Story, wenn ihr die sorgsam sortierten 12 Karten eines Setboosters anschaut. Ihr erhaltet bis zu vier seltene Karten und eine garantierte Premiumkarte sowie eine Illustrationskarte. Außerdem habt ihr die Chance auf schicke alternative Rahmen.

Setbooster sind einzeln und als Display zu je 30 Packungen erhältlich – letzteres inklusive Box-Promo und Expedition-Box-Topper.

Das sind die Draftbooster: Das ist der beste Weg, um Limited zu spielen. Enthält insgesamt 15 Karten aus Zendikar Rising, zehn davon mit Seltenheitsgrad häufig, drei seltenere Karten und eine seltene oder sagenhaft seltene Karte. Zudem steckt ein vollfarbiges Standardland und eine Spielstein-/Werbekarte darin.

Ihr habt auch die Chance auf eine Karte mit Showcase-Rahmen. Draftbooster sind einzeln und als 36er-Display erhältlich, ebenfalls inklusive Box-Promo und Expedition-Box-Topper.

Das sind die Sammlerbooster: Die spannendsten Karten aus Zendikar Rising stecken in den Sammlerboostern. Sie sind der einzige Weg, an Expedition-Karten zu gelangen und stecken außerdem randvoll mit seltenen bis sagenhaft seltenen Karten, Showcase- und Vollbild- Illustrationen sowie garantierten Premiumkarten. Wie genau sich der Inhalt aufschlüsselt, lest ihr auf der offiziellen Website von Magic The Gathering.

Das sind die Themenbooster: Die thematischen Pakete sind zurück! Wer also ein Set einer bestimmten Farbe oder eines bestimmten Themas sucht, kann sich einen der 35-Karten-starken Themenbooster kaufen.

Das sind die Commander Decks: Zwei neue Commander-Decks nehmen die Stelle der Planeswalker-Decks ein. Diese starken Einstiegs-Packungen können die Grundlage für eure neue Zendikar-Sammlung bilden. Außerdem stehen Willkommensbooster, Geschenkeditionen und Bundles zu Zendikar Rising

zur Verfügung. Wendet euch einfach an den Kartenhändler eures Vertrauens – oder nutzt den intelligenten Store- und Event-Locator, um einen Laden in eurer Nähe zu finden.