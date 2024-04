Die Zeichnerin von Die Tagebücher der Apothekerin muss Strafe zahlen – Das hat sie verbrochen

Der Anime ist nicht nur gut bewertet, sondern kommt auch bei einigen Autoren der MeinMMO-Redaktion gut an. Vor allem die Protagonistin Maomao macht den Anime so sehenswert. Sie ist eine echte Konkurrenz für Sherlock Holmes, da sie die kompliziertesten Fälle auf sympathische Weise löst.

Sie fügte hinzu, dass es sich dabei um eine rein persönliche Angelegenheit handeln würde. Die Steuerhinterziehung hätte nichts mit dem ursprünglichen Autor von „Die Tagebücher der Apothekerin“ zu tun. Und so wie es sich herausliest, wird die Steuerhinterziehung keine Konsequenzen für die Light Novel, den Manga und den aktuell sehr beliebten Anime haben .

Was ist der Zeichnerin passiert? Für die Zeichnungen von Die Tagebücher der Apothekerin ist Nekokurage verantwortlich, die mit richtigem Namen Erika Ikeda heißt. Die Steuerbehörde der Region Fukuoka gab am 1. April bekannt, dass die Künstlerin am 29. Februar wegen Verstoßes gegen das Einkommenssteuergesetz angeklagt wurde.

