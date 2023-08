Die große GameStar Black Edition zu Starfield: Wir machen euch all-mächtig!

Bethesdas SciFi-Rollenspiel hebt endlich ab. Mit unserer dicken Black Edition zu Starfield im Cockpit verfliegt ihr euch nie!

Steht ihr auch manchmal wie gelähmt vor scheinbar gigantischen Herausforderungen, die im ersten Augenblick unschaffbar wirken? Dabei ist der richtige Ansatz oft nur einen kleinen Schubs in die richtige Richtung entfernt. Genauso geht es mir mit Starfield, wenn ich ehrlich bin. Denn das riesige Weltraum-Rollenspiel bietet euch schier unendliche Möglichkeiten. Wo fange ich am besten an? Wo fliege ich zuerst hin? Und was soll ich da eigentlich machen? Genau dafür gibt es unsere GameStar Black Edition zu Starfield. Denn das große Sonderheft hilft allen angehenden Piloten, sich in Bethesdas neuestem Riesen-Rollenspiel zurechtzufinden.

Konzentriertes Astronauten-Wissen

Leider haben wir keine echten Astronauten rekrutiert, um die Guides für unsere Black Edition zu schreiben. Es wäre auch fraglich, ob die genauso gute Guides schreiben könnten, wie es unser Trupp erfahrener Rollenspieler und Guide-Autoren kann. Denn die wissen ganz genau, wie man komplexe Spielmechaniken verständlich erklärt. Und das ist vor allem bei Starfield wichtig!

Denn das Spiel ist voll mit ineinander verzahnten, anspruchsvollen Systemen, die gemeistert werden wollen. Unsere Guides helfen euch beim Kampfsystem, dem Fertigkeits-Tuning oder Raumschiff- und Basisbau. So lebt ihr eure Weltraum-Träume bestmöglich aus!

Werdet zum Entdecker fremder Welten

Wir führen euch kompetent durch die Story und stellen mit detaillierten Lösungswegen sicher, dass ihr es euch dabei mit keiner der Fraktionen im Spiel verscherzt. Denn wahrscheinlich wollt ihr euch nicht mit den mächtigen United Colonies anlegen oder von den religiösen Fanatikern des Hauses von Va’ruun gejagt werden. Vielleicht aber auch doch – ist ja schließlich euer Charakter.

Wir leiten euch zu und durch die wichtigsten Orte im Spiel, etwa New Atlantis, der freien Stadt Akila oder der Luxus-Location Neon. Dank unserer Guides verpasst ihr keinen relevanten Questgeber und findet besondere Gegenstände und Infos. Die Vorderseite des XXL-Posters mit einem schicken Motiv aus dem Spiel hilft euch dabei, in Starfield-Stimmung zu kommen, auf der Rückseite liefern wir wie immer bei unseren Sonderheften nutzwertige Übersichten.

Maximale Traglast erreicht

Die GameStar Black Edition zu Starfield ist euer Überlebenspaket im All. Mit diesem ganz speziellen Sonderheft bekommt ihr:

148 Seiten zu Bethesdas Riesen-Rollenspiel

Guides zu Charakterwahl und Fertigkeiten

alle wichtigen Locations

Hilfe beim Raumschiff- und Basisbau

Kampftipps für Boden- und Weltraum-Konflikte

XXL-Doppelposter

Das Heft erscheint natürlich wieder am Kiosk oder direkt bei uns im GameStar Shop – nur dort bekommt ihr aber das besonders attraktive Bundle aus Heft und gratis Epaper. Damit auch wirklich aktuelle Infos im Heft stehen, arbeiten wir bis zuletzt an den Artikeln – das Heft kommt daher erst ein paar Tage nach Release von Starfield zu euch. Vorbesteller sollten jedoch am 6.9. bis 20:00 Uhr die Epaper-Version im Mail-Postfach haben. Außer natürlich, die Piraten von der Purpur-Flotte kapern unsere Druckerei samt Auslieferungs-Shuttles, aber wir geben unser Bestes!

Viel Spaß beim Lesen und Erkunden!

Angst, dass euer Gaming-PC Starfield nicht mehr packt?

Die Kollegen von BoostBoxx haben zusammen mit GameStar PC vier Starfield PC-Editionen für unterschiedliche Ziel-Auflösungen und Preisniveaus zusammengestellt. Jeder der vier Gaming-PCs kommt bis zum 30. September inklusive Download-Code für die 100€ teure Starfield: Premium-Edition zu euch nach Hause.

Bei der Auswahl ist garantiert auch der richtige Gaming-PC für euch mit dabei und nachschauen kostet nichts. Also riskiert mal ruhig einen Blick und stöbert ein wenig im Starfield-PC-Angebot herum.