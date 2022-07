Diablo Immortal: Zauberer-Build mit verheerendem Flächenschaden – Fähigkeiten, Attribute, Ausrüstung

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alle Set-Items in Diablo Immortal mit Drop-Liste – Wie ihr sie farmt, was sie können

Durch eure Magie könnt ihr euch in eine sichere Entfernung teleportieren und so aus der Ferne Schaden an eure Gegner bewirken. Da ihr aber vorwiegend auf eure Skills angewiesen seid, müsst ihr strategisch vorgehen, denn die Cooldowns des Zauberers sind mit einer langen Wartezeit verbunden.

Was ist das für eine Klasse? Die Zauberer-Klasse ist bekannt für Magie. Sie kämpft ausschließlich mit einem Stab und Zaubersprüchen und kann so viele Gegner auf einmal vernichten. Mit elementaren Synergien kann der Magier vielseitige Angriffe hervorbringen.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Insert

You are going to send email to