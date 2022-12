Diablo Immortal hat heute seine neue Erweiterung – Wird leichter, wenn ihr weniger spielt

Blue Protocol gibt im Trailer einen Einblick in die Welt und Geschichte des neuen Anime-MMORPG, das 2.000 Jahre in der Zukunft spielt.

Was ändert sich mit dem neuen Update? Blizzard zeigt sich spendabel und erhöht die Menge an Erfahrungspunkten, die ihr erhaltet, falls ihr unterhalb des Server-Paragon-Levels seid. Außerdem erhöht sich eure Chance, legendäre Gegenstände und Set-Items zu finden.

Damit erfüllt das System gleich zwei Funktionen: Es hilft Spielern, die nur selten Zeit zum Spielen haben, dabei aufzuholen. Gleichzeitig macht es übermäßiges Grinden unattraktiv, setzt so also eine Art Level-Obergrenze. Angeblich gibt es irgendwann sogar 0 % EP .

Blizzard kündigte jedoch ebenfalls an, dass das nächste große Content-Update erst Ende Januar 2023 nach Saktuario kommen wird. Über die Feiertage genehmigen sich die Entwickler eine kleine Pause. Aber keine Sorge, “Terror’s Tide” hat genügend Inhalte im Gepäck, damit euch in der Zeit nicht langweilig wird.

