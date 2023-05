Fans rätseln um Details im neusten Trailer von Diablo 4: „Was ist das für ein Schatten?“

Blizzard hat einen neuen Trailer zum Release von Diablo 4 veröffentlicht. Dort wird die Geschichte des neuen Hack’n’Slays erzählt. Einige Szenen lassen die Fans aber stutzen, teilweise handelt es sich dabei nur um wenige Sekunden.

Das ist der neue Trailer: Das knapp zweiminütige Video besteht aus einem Zusammenschnitt aus verschiedenen Cinematics. Gameplay findet ihr also dort nicht.

Stattdessen erzählen die Stimmen von Lorath und Lilith, worum es eigentlich so in Diablo 4 geht: der Krieg zwischen Himmel und Hölle, das Wiederkehren von Lilith und Inarius und was die beiden eigentlich mit unserer Welt Sanktuario zu schaffen haben.

Anders als beim letzten Story-Video mit der angenehmen Erzähl-Stimme, gibt es diesmal aber einige Details zu sehen, die offenbar aus dem Spiel stammen. Genau die lassen die Spieler nun rätseln.

Das haben Fans gefunden: Mindestens 3 Stellen sorgen für Rückfragen in der Community:

ein seltsamer Schatten bei 0:46 (Titelbild)

ein Seelenstein bei 0:44

der scheinbare Tod einer wichtigen Person bei 1:35

Der Schatten wird von einem bisher unbekannten Charakter geworfen, stammt aber weder von ihm, noch von Lilith, wie ein Nutzer auf Reddit feststellt. Nun fragen sich die Fans, wer das sein könnte – und die Vermutungen kommen auf, dass Diablo zu sehen sein könnte.

Aber Diablo ist zumindest gerade noch nicht in Diablo 4. Auch der Seelenstein sorgt für Verwirrung. In diesen werden normalerweise mächtige Dämonen eingesperrt. Wie kam Lilith an einen solchen und was hat sie damit vor?

Für eine bessere Übersicht haben wir euch die Story von Diablo 4 bereits zusammengefasst. Den Trailer seht ihr hier:

„Unerwarteter Spoiler da am Ende, Blizz …“

Was genau es mit dem Seelenstein auf sich hat, lässt sich nur schwer sagen. Möglicherweise hängt er mit dem Schatten zusammen, aber die Silhouette passt zu keinem bisher bekannten Charakter aus dem Diablo-Franchise. Und nur mächtige Dämonen werden in ihnen eingesperrt. Vermutlich also ein neuer Gegner.

Mehr Fans beschäftigt allerdings die Szene am Ende, in der Mutter Oberin Prava scheinbar von Dämonen zerrissen wird. Zu sehen ist, wie sie von mehreren Händen gepackt und zu Boden gezerrt wird. Ein Spieler beschwert sich: „Wir wissen also jetzt, dass sie zerrissen wird beim Kampf.“

Das sei aber gar nicht zu sehen, wie andere anmerken, und somit gar nicht klar. Sie könne immer noch eine Art Schutzzauber wirken oder gerettet werden. Dann wieder sei es nicht verwerflich, wenn der vermeintlich gute Inarius sich einfach nicht um seine treue Gefolgschaft kümmere – das passe zu einem Diablo-Spiel.

Eine große Diskussion dreht sich sonst wie schon beim letzten Trailer zu Diablo 4 um die Begleit-Musik. Zuletzt haben sich die Spieler über „Belial Eilish“ amüsiert, hier kommen vor allem ältere Fans offenbar nicht mit dem modernen Song „Nightmare“ von Halsey zurecht. Ob die Musik nun passt oder nicht, muss wohl jeder für sich entscheiden.

Was genau es mit den Szenen auf sich hat, werdet ihr ab dem 6. Juni selbst erfahren können, oder ab dem 2. Juni, wenn ihr die Deluxe-Edition vorbestellt habt. Alle Infos zum Release findet ihr in unserer Übersicht:

