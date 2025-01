Spieler fürchteten, Season 7 bringe nur wiederverwertete Inhalte in Diablo 4 – Sind jetzt froh, sie trotzdem getestet zu haben

Bei der Ankündigung von Season 7 und den neuen Inhalten für Diablo 4 zeigte sich ein Teil der Community skeptisch. Jetzt geben viele Spieler zu, dass sie falsch lagen und die neuen Features überraschend gut finden.

Das war die Befürchtung: Als Blizzard die neuen Inhalte für Season 7 in Diablo 4 ankündigte, gab es in der Community Bedenken, dass die neuen Hexenkräfte zu sehr an die Vampirkräfte aus Season 2 erinnern würden. Viele Spieler befürchteten, dass die Season lediglich eine „recycelte“ Version der alten Season wäre, mit wenig wirklich Neuem. Statt Vampire würden nun eben Hexen ins Spiel kommen, äußerte ein Nutzer auf Reddit.

Am 21. Januar startete Season 7 und brachte den angekündigten Content in das ARPG. Ein Blick ins Subreddit zu Diablo 4 zeigt, dass die neuen Inhalte bei vielen Spielerinnen und Spielern nun deutlich besser ankommen als zunächst erwartet.

Spieler loben die neuen Zonen und die coolen Hexenkräfte

Wie kommen die neuen Inhalte an? Offenbar viel besser als erwartet. In einem Beitrag auf Reddit erklärt ein Nutzer, dass er Season 7 zunächst meiden wollte, nachdem er sie auf dem PTR gesehen hatte. Er hatte das Gefühl, es sei ein „Wiederaufguss von Season 1 und 2“. Doch nachdem er der Season eine Chance gegeben hat, sagt er nun: „Auch wenn die Season immer noch ähnlich ist wie Season 2, hat sie doch ihre eigene Atmosphäre und Systeme – und einige großartige dazu.“

Andere Nutzerinnen und Nutzer stimmen ihm zu und heben ebenfalls Aspekte hervor, die ihnen an Season 7 gefallen. Besonders die neuen Kopfjagdzonen kommen gut an, da sie sich hervorragend zum Leveln und Farmen eignen. Viele Spieler wünschen sich sogar, dass diese Zonen dauerhaft in Diablo 4 bleiben.

Auch die neuen Hexenkräfte und der Zirkel kommen bei der Community gut an. So schreibt Techno_Gerbil: „Allein wegen der Build-Vielfalt wünsche ich mir, dass die Hexenkräfte ins Spiel übernommen werden und nicht nur eine saisonale Mechanik bleiben. Das Design des Zirkels ist auch großartig, und ich liebe die gesamte Lore um den Flüsternden Baum. Es wäre schade, wenn das in ein paar Monaten verschwindet.“

In einem anderen Reddit-Beitrag merkt ein Nutzer an, dass die Entwickler die neuen Inhalte im vergangenen „Campfire Chat“-Livestream einfach nicht gut präsentiert haben. Er meint: „[Die Season] macht bisher viel mehr Spaß, als es im Stream rüberkam.“ Auch Bakerstreet74 äußert, dass er nach dem Livestream eher enttäuscht war. Nachdem er jedoch ein paar Stunden gespielt hat, war er positiv überrascht und hatte riesigen Spaß. „Eine schöne Überraschung“, fasst er zusammen.

Ein wichtiges Feature fehlt der Community: der Loot-Filter

Was kritisieren die Spieler? Nach knapp 2 Tagen in Season 7 äußert die Community Kritik daran, dass es immer noch keinen Loot-Filter gibt. Blizzard hat in den vergangenen Seasons den Loot angepasst, damit weniger, aber qualitativ bessere Items droppen. Jedoch haben viele Spieler aktuell das Gefühl, dass der Loot wieder mehr und unübersichtlicher geworden ist.

Auf Reddit schreibt ein Nutzer, dass es „einfach zu viel Loot“ gibt. Er sei mehr mit seinem Inventar beschäftigt als mit dem Leveln. Und Spendinit ergänzt, dass das in Ordnung ist – man braucht einfach nur einen Loot-Filter. Schon Ende Juni 2023, also kurz nach dem Release von Diablo 4, war der Loot-Filter das Feature, das Experten forderten. Bisher scheint Blizzard dahingehend aber weiterhin keine Pläne zu haben.

In einem anderen Reddit-Post erklärt ein Nutzer scherzhaft, was für ihn das Schlechteste am neuesten Update, also an Season 7, sei: das fehlende Campfire bei der Charakterauswahl. Dieses Detail fehlt besonders den langjährigen Fans der Reihe, seitdem es mit der Erweiterung Vessel of Hatred aus dem Spiel entfernt wurde. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 entfernt ein kleines Detail, das durch Diablo 2 legendär wurde, enttäuscht Fans: „Über 20 Jahre Nostalgie“