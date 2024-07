Diablo 4: 3 Dinge, die ihr vor Season 5 noch erledigen solltet

Am 6. August startet Season 5 in Diablo 4 und noch habt ihr etwas Zeit, euch die Belohnungen zu sichern und alles zu erledigen, was ihr erledigen wollt. MeinMMO fasst die wichtigsten Sachen für euch zusammen.

Wann startet Season 5? Season 4 endet am 6. August und im Anschluss startet Season 5. Wir rechnen damit, dass sie am Abend gegen 19:00 Uhr live geht. Es könnte im Vorfeld den entsprechenden Patch geben, Wartungsarbeiten sind nicht ausgeschlossen. Season 4 kam im Mai mit einem großen Update und ein Vorabladen war nicht möglich – Blizzard sagte dazu, es sei im Gespräch, den Ablauf in Zukunft zu verbessern.

Was steckt in Season 5?

Alle Infos zu Season 5 findet ihr hier im Detail:

Was passiert mit meinem Season-Charakter? Sämtliche Season-Charaktere von Season 4 werden zu ewigen Charakteren. Truhen, Gold und Materialien werden zusammengelegt. Wollt ihr Season 5 spielen, müsst ihr somit wieder einen neuen Charakter erstellen.

Einen Trailer zu Season 5 gibt es bisher nicht. Die kommende Season läuft bis zum Start der ersten Erweiterung in Diablo 4, Vessel of Hatred:

Sichert euch alle Cosmetics, die ihr haben wollt

Der Season Pass von Diablo 4 hat einige kosmetische Inhalte, die ihr ausschließlich in der laufenden Season erhalten könnt. Wenn euch Cosmetics wichtig sind und ihr den Stil vom Battle Pass mögt, solltet ihr bis zum 6. August noch grinden. Zu den Highlights gehören:

die Reittierrüstung „Halbgott-Laschen“ auf Stufe 1

das Stadtportal „Verschlingende Boshaftigkeit“ auf Stufe 13

der Grabstein „Dreifach zerschmettertes Monument“ auf Stufe 47

verschiedene kosmetische Ausrüstungsgegenstände

verschiedene Waffen-Skins und Emotes

Falls ihr ein Fan der Spielertitel in Diablo 4 seid und euch gerne viele davon sichern wollt, gibt es auch in Season 4 wieder einen versteckten Titel. Wollt ihr euch diesen noch abholen, müsst ihr allerdings ziemlich viele Aufgaben erledigen:

Räumt eure Truhen auf und schafft Platz

Eure Charaktere ziehen auf den ewigen Realm, saisonale Inhalte kommen nicht mit, dafür aber Tränke, Albtraumsiegel, Ausrüstungsgegenstände und auch (Uber) Uniques. Dabei teilen sich alle Items eine Truhe, ihr habt aber auch dort mehrere Fächer. Schaut auch euer Inventar durch, da sammelt sich ja auch immer einiges an.

Nach der Season habt ihr noch etwas Zeit, Items in die “ewigen” Truhe zu packen. Das kann ziemlich chaotisch sein, wenn man vorher nicht aussortiert hat.

Überlegt euch also, was ihr von dem Kram, den ihr in der Season so gefarmt habt, behalten wollt. Falls ihr anschließend außerdem auf dem Ewigen Realm weiterspielen wollt, wäre es klug, jetzt noch bestimmte Bosse zu farmen, damit ihr euch eventuell noch coole Uber Uniques sichern könnt:

Bereitet euren nächsten Charakter vor

Wenn ihr Season 5 spielen wollt, müsst ihr einen neuen Charakter erstellen. Der startet aber nicht „komplett auf 0“, sondern kann ein paar Inhalte mitnehmen, die ihr jetzt noch vorbereiten könnt:

schließt (mindestens) den Prolog der Kampagne ab, um Zugriff auf saisonale Inhalte zu haben

findet alle Lilith-Statuen, die euch dauerhafte Boni verschaffen

deckt die gesamte Map auf, oder sammelt zumindest die Teleport-Punkte in jeder Stadt

farmt den Ruf in den Gebieten und vervollständigt den Regionsfortschritt für einen schnelleren Start

Beim Start eines neuen Charakters könnt ihr euch ein paar Boni abholen, wenn ihr fleißig wart.

Das alles dauert zwar etwas, muss aber lediglich ein einziges Mal gemacht werden. Anschließend habt ihr die Vorteile für eure Charaktere in jeder weiteren Season – außer ihr wechselt auf Hardcore. Dort müsst ihr die Map wieder aufdecken und den Regionsfortschritt erneut erledigen.

Season 5 startet am 6. August. Falls ihr noch unsicher seid, welche Klasse ihr spielen wollt, wenn es dann losgeht, könnte euch unsere Tier List weiterhelfen. Dort zeigen wir euch, welche Klassen und Builds im Endgame am stärksten sind. Dazu liefern wir eine kurze Beschreibung zu den besten Builds und Links zum Nachbauen: Diablo 4 Season 5 Tier List: Die besten Builds für alle Klassen im Endgame