Blizzard behebt Fehler in Diablo 4, sorgt dafür, dass Spieler ihre beste Ausrüstung nicht mehr tragen können

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Die Stufen-Beschränkungen von Items stören viele Fans auf Reddit und in den Foren ohnehin. Es sei bescheuert, dass es Items für hohe Stufen gebe, die schlechter seien als etwas, das man früher finde. So gehe der Reiz, Neues zu finden verloren und Twinks hätten es ebenfalls schwerer. Besser wäre ein System mit festen Stufen, etwa:

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Insert

You are going to send email to