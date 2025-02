Diablo 4 Patch Notes: Ein neues, wichtiges Feature ist in Season 7 viel zu selten, Blizzard reagiert

Blizzard plant den ersten größeren Patch für Season 7 von Diablo 4. Nach einigen Hotfixes steht nun Patch 2.1.1 an und bringt unter anderem mehr Raben, Altäre und Kopfgelder in die Saison der Hexenmacht.

Um welches Feature geht es hier?

Vergessene Altäre könnt ihr in Season 7 zufällig in Dungeons finden. Durch sie lernt ihr vier der neuen Hexenmächte, die ihr anders nicht bekommt.

Diese Mächte sind wichtig für die meisten der stärksten Builds in Season 7.

Allerdings sind die Altäre bisher noch extrem selten. Fans haben ein paar Methoden, um schneller an die Altäre zu kommen, aber es gibt Berichte von Vielspielern, die noch gar keinen gefunden haben.

Das ändert Blizzard: In den Patch Notes zu Patch 2.1.1 schreibt Blizzard, dass die Spawn-Rate von Vergessenen Altären erhöht werden soll (via Blizzard). Wie hoch sie dann genau ausfällt, wird aber nicht genannt.

Dazu wird ein Fehler behoben, durch den Vergessene Altäre in bestimmten Szenarien nicht aufgetaucht sind, in denen sie eigentlich hätten da sein sollen. Auch hier wird Blizzard nicht spezifisch.

Selbst wenn ihr Altäre finden konntet, kann es bislang noch passieren, dass ihr die zugehörige Hexenmacht nicht erlernt. Dieser Fehler wird ebenfalls behoben. Patch 2.1.1 erscheint am Dienstag, den 4. Februar 2025. Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

Blizzard bringt mehr Raben, macht die Rüstkammer besser

Der neue Patch verbessert zudem einige der neuen Features. Unter anderem wird es mehr Raben in den Kopfjagd-Zonen geben. Die Raben gelten unter Spielern als eines der besten Features von Season 7. Zudem gibt es zwei neue Kopfgelder und das UI zu ihrer Verfolgung wird verbessert.

Außerdem arbeitet Blizzard an der Rüstkammer, dem neuen Feature für alle aus Season 7. Diese soll in Städten leichter zugänglich sein, bekommt einen Button zum einfachen Löschen von Loadouts und das UI soll einige Verbesserungen erhalten.

In der Community kommen die versprochenen Änderungen zum allergrößten Teil gut an (via Reddit) – insbesondere, da Blizzard in einem separaten Post bereits davon spricht, weitere bestehende Probleme zu beheben.

Lediglich der Potion-Sound beim Einsammeln einer Hexenmacht-Blume sei noch nervig und solle verschwinden. Außerdem könnten einige Bugs von beliebten Builds noch etwas Bearbeitung vertragen.

Besonders die Änderung bei den Raben kommt jedoch gut an. Die Spieler wünschen sich nun nur noch dringend einen Schmied in den Kopfjagden, um ihren Loot schneller loswerden zu können. Denn den gibt’s in Season 7 zuhauf: „So werdet ihr nie glücklich“ – Viele meckern gerade über zu viel Loot in Diablo 4, Casual findet es genau richtig