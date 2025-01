Mit einer kaputten Hexenkraft machen Spieler in Diablo 4 Billionen von Schaden und räumen den Pit in Minuten

Wie mächtig ist der Bug? Der Bug ist so mächtig, dass Spieler sogar mit eher schwächeren Klassen aus der derzeitigen Meta, wie der Spiritborn, mühelos Grube Stufe 150 abschließen können und das in weniger als 3 Minuten. Beachtet, dass der damalige „ehrliche“ Rekord des Spiritborns bei 9 Minuten lag und dabei nur Stufe 120 abschloss.

Die Grube oder auch The Pit gehört zum ultimativen Endgame in Diablo 4 . Viele Spieler prügeln sich hierbei um die Leaderboard und wer am schnellsten die Stufen abschließen kann. Mit Season 7 jedoch kam ein Bug ins Spiel, das die Grube zu einem Kinderspiel macht.

