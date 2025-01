Diablo 4 Wurzelhorte: So findet und nutzt ihr die Dungeons in Season 7

Die Wurzelhorte sind kleine Dungeons in Diablo 4, in denen ihr Ruf für Season 7 farmen könnt. Wo ihr die Wurzelhorte findet und wie das Feature funktioniert, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind die Wurzelhorte? Bei den Wurzelhorten handelt es sich um saisonale Dungeons, die euch zusätzliche Belohnungen bieten. Obendrauf sammelt ihr dort „Ruhelose Fäulnis“, mit der ihr euer Ansehen beim Zirkel in Season 7 voranbringt und die neuen Hexenkräfte freischaltet.

Auf dem PTR zu Season 7 erinnerten die kleinen Dungeons an eine Mischung aus Höllenbreschen und Alptraum-Dungeons, angepasst an das Thema der aktuellen Season. Um die Dungeons zu betreten, braucht ihr allerdings bestimmte Siegel.

Wurzelhorte: Fundort, Flüsterndes Holz und Rituale

Wo finde ich die Wurzelhorte? Die Dungeons tauchen nicht direkt auf der Map auf. Um sie betreten zu können, braucht ihr „Flüsterholz-Siegel“. Diese funktionieren ähnlich wie Alptraum-Siegel oder Höllenhorden-Kompasse – ihr müsst sie erst aktivieren. Sobald das Flüsternde Holz aktiviert ist, erscheint ein Wurzelhort auf eurer Karte, und ihr könnt euch bequem dorthin teleportieren, um den Dungeon zu starten.

Wo bekomme ich das Flüsternde Holz? Ihr erhaltet das Flüsternde Holz aus Truhen vom Flüsternden Baum und aus Stillen Truhen, die ihr in der offenen Welt Sanktuarios findet. Um die Stillen Truhen zu öffnen, benötigt ihr wiederum Flüsternde Schlüssel, die ihr beim Kuriositätenhändler in den Städten für 10 Obolusse erwerben könnt.

Mit dem “Flüsternden Holz” öffnet ihr einen Wurzelhort in Diablo 4.

Wie funktionieren die Wurzelhorte? Die Wurzelhorte bestehen quasi aus mehreren Etappen:

Ihr betretet den Wurzelhort und findet Riten, Rituale oder Zeremonien vor, die mit Kästchen auf eurer Minimap gekennzeichnet sind. Daraus dürft ihr bis zu zwei auswählen.

Euer Ziel ist es dann, freiliegende Wurzeln zu entreißen. Die benötigte Anzahl wird euch rechts unter eurer Minimap angezeigt.

Schreitet ihr weiter durch den Dungeon voran, findet ihr erneut Riten, Rituale oder Zeremonien, aus denen ihr wieder bis zu zwei auswählen dürft.

Jetzt müsst ihr erneut eine bestimmte Anzahl freiliegender Wurzeln entreißen.

Habt ihr alle freiliegenden Wurzeln geöffnet, sollt ihr das Herz des Gestrüpps betreten. Dort erwartet euch der Boss „Kopflose Hülle“, den es zu besiegen gilt. Danach ist der Wurzelhort erfolgreich abgeschlossen.

Euch steht eine bestimmte Anzahl an Wiederbelebungen zur Verfügung.

In den Wurzelhorten wählt ihr Rituale aus. Eure Aufgabe: Freliegende Wurzeln entreißen. Zuletzt erwartet euch eine “Kopflose Hülle”.

Was sind das für Rituale? Die Riten, Rituale oder Zeremonien können variieren. Ihr findet dort etwa das „Ritual der frevlerischen Strömung“, bei dem Flammen auf euch herabregnen, ähnlich wie in der Höllenflut. Mit anderen Ritualen erhöht sich die Abklingzeit eurer Tränke oder die eures Entrinnen-Skills.

Als Belohnung spawnen mehr freiliegende Wurzeln im folgenden Bereich oder es droppt mehr Loot aus den Wurzeln. Aus den Wurzeln droppen unter anderem Gear, Edelsteinfragmente, Crafting- und Boss-Mats. Die Auswahl eines Rituals erinnert an die Wahl von „Fluch und Segen“ in den Höllenbreschen-Dungeons und in den Höllenhorden:

Die Wurzelhorte sind ein saisonales Feature, das mit Season 7 in Diablo 4 hinzugekommen ist. Mit der „Ruhelosen Fäulnis“, die ihr dort sammelt, könnt ihr die neuen Hexenkräfte erwerben, die ebenfalls zu den neuen Features gehören. Wie ihr die Kräfte bekommt und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier: Diablo 4 Kräfte der Hexenmacht: So funktioniert die Mechanik in Season 7