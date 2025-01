Spieler suchen verzweifelt ein neues Feature in Diablo 4 Season 7 – Fan gibt Tipp, wie ihr Altäre findet

Habt ihr schon die vergessenen Altäre entdeckt und damit weitere mächtige Hexenkräfte freigeschaltet? Oder seid ihr noch fleißig dabei, die Aufgaben und Kisten in den neuen Kopfjagdzonen zu farmen? Die bieten nämlich eine gute Gelegenheit, um ordentlich XP zu sammeln, Loot abzustauben und Ruf zu farmen: Season 7 brachte neue Zonen in Diablo 4, die perfekt zum Leveln sind – Spieler finden: Die sollten dauerhaft bleiben

Andere Nutzerinnen und Nutzer raten in den Threads, dass ihr eure Chancen erhöht, wenn ihr euch in Gruppen zusammenschließt und alle ein „Trank des Geflüsters“ aktiviert. Außerdem lässt sich ein Dungeon als Gruppe viel schneller erkunden, wodurch ihr nichts überseht.

Das rät der Spieler: Ein Spieler teilt auf Reddit einen hilfreichen Tipp: Statt Alptraum-Dungeons oder der Grube sollte man lieber normale Dungeons farmen, um die vergessenen Altäre zu finden. Besonders empfehlenswert sei der Dungeon „Niedergang des Raureifs“ in den Zersplitterten Gipfeln, nordöstlich von Kyovashad. Laut dem Spieler funktioniert das am besten auf Qual-Stufe 4 und mit einem aktivierten „Trank des Geflüsters“, um die Chance zu erhöhen.

Warum verzweifeln die Spieler? Auf Reddit scherzen Spielerinnen und Spieler, ob die Altäre überhaupt existieren oder ein Mythos sind, da sie diese trotz zahlreicher Dungeon-Runs nie gesehen haben. In verschiedenen Threads wird deshalb diskutiert, wie und wo man sie am ehesten finden kann.

Zu den „vergessenen Hexenkräften“ gehört unter anderem die einzigartige Kraft „Piranhado“. Alle Kräfte in Season 7 findet ihr in unserer Übersicht .

Was sind das für Altäre? Um die vergessenen Hexenmächte erwerben zu können, benötigt ihr vergessene Altäre. Laut Blizzard spawnen sie „in zufälligen Dungeons in Sanktuario“ und seien schwer zu finden. Mit dem saisonalen Elixier „Trank des Geflüsters“, den ihr aus Belohnungen für den Ruf des Zirkels bekommt, verdoppelt ihr die Chance, auf einen Altar zu stoßen. Es lässt sich zusammen mit anderen Elixieren nutzen und wirkt eine ganze Stunde lang.

Während ihr die meisten Kräfte direkt im Zirkel am Baum erwerben könnt, gibt es auch „vergessene Kräfte“, die ihr an speziellen Altären freischaltet. Diese Altäre sind jedoch gut versteckt und sorgen bei manchen Spielern für Frust.

