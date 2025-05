2 Fähigkeiten dominieren seit Monaten die Builds für Barbaren in Diablo 4, die meckern jetzt: Wir können noch mehr

Die besten Builds in Diablo 4 sind die, bei denen bestimmte Skills mit allen möglichen Buffs verstärkt werden. Bei Barbaren ist das jedoch seit einigen Seasons der immer gleiche Skill, höchstens mal in Variationen. Nun beschweren sich die Muskelprotze und meinen, dass die anderen Fähigkeiten auch Liebe verdienen.

Was sind das für Skills?

Staubteufel sind seit vielen Monaten in den besten Builds für Barbaren das Nonplusultra, was Schaden angeht.

Dabei handelt es sich nicht einmal um einen Skill, sondern um eine Sekundär-Fähigkeit, die durch andere Skills wie Wirbelwind ausgelöst wird. Der Wirbelwind-Barbar ist sogar einer der stärksten Builds überhaupt in Season 8.

Die zweite Fähigkeit, die immer wieder Anwendung findet, ist Erdbeben – und auch dieses wird selten direkt ausgelöst, sondern meist als Effekt von anderen Fähigkeiten oder sogar schlicht durch Runenwörter.

Das sagen Barbaren: Auf Reddit beschweren sich Barbaren-Spieler nun genau über diesen Umstand. Seit einigen Seasons sind Builds rund um Staubteufel und Erdbeben die dominierenden Builds für Barbaren im Top-Tier.

Teilweise waren die Builds auch absolut absurd. Zu Season 6 hat ein Experte mit Staubteufeln und Erdbeben Bosse freihändig besiegt und einfach AFK zugesehen, wie sie sterben. Die Spieler erklären: Es gebe fünf einzigartige Multiplikatoren für Erdbeben alleine. Wirbelwind habe keinen einzigen.

Dazu seien Barbaren ohne ihre Schreie unspielbar, die müssten immer Teil des Kits sein, sonst könne man es direkt vergessen. Die tatsächlichen Primär-Skills wie Wirbelwind, Eiserner Mahlstrom oder Aufwühlen seien nutzlose und, wenn überhaupt, Auslöser für etwas anderes.

Barbaren konnten früher „mehr“, anderen Klassen geht es ähnlich

Die Spieler erinnern sich daran, dass Barbaren früher mehr Build-Varianz hatten. In den frühen Seasons etwa waren „Hammer der Urahnen“-, oder kurz: HotA-Builds, oder Todesstoß weit vorne. Hammer der Urahnen hat in Season 2 etwa mehrere Millionen an Schaden angerichtet.

Anderen Klassen gehe es aber ähnlich. In mehreren Kommentaren vergleichen die Spieler den Barbaren mit Druiden, bei denen viele Builds auf Tollwut-Infektionen aufbauen. Allerdings haben es Druiden ohnehin eher schwer.

In den letzten Seasons hat Blizzard vor allem viel Zeit damit verbracht, Probleme zu beheben und Fehler auszubügeln. Erst jetzt, hieß es in einem kürzlichen Interview, habe man Zeit, auch mal neue Dinge auszuprobieren. Möglicherweise kommen also bald neue Aspekte ins Spiel, wie Spieler sie sich wünschen.

Dass irgendeine Mechanik in einer Season aber alle anderen aussticht, wird vermutlich noch eine Weile so bleiben. Schließlich wird es immer etwas geben, das rein rechnerisch das Beste ist und darauf setzen viele Spieler. Zwar kündigte Blizzard an, in Zukunft anders mit übermächtigen Mechaniken und Builds umzugehen – bringt im kommenden Patch 2.2.1 aber etliche Buffs.