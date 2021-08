Diablo 3: Die Gewinner und Verlierer aus Season 24 – Wer dominiert die Rangliste?

In Diablo 3 läuft seit fast einem Monat Season 24. Wir schauen in die Rangliste und prüfen, welche Klasse dort gerade am besten abschneidet und wie das zur Tier-List passt.

Was ist los in Diablo 3? Im Juli startete die neue Season 24, die die ätherischen Waffen im Spiel aktivierte. Mit diesen neuen Waffen werden einige der beliebtesten Builds stärker und erreichen höhere Stufen in den Greater Rifts.

Wir schauen uns jetzt an, knapp einen Monat nach Start von S24, welche Klassen die Rangliste anführen und welche das Schlusslicht sind. Damit kriegen wir einen guten Überblick über die aktuellen Gewinner und Verlierer.

Diablo 3: Leaderboards aus Season 24 vom 18. August

Was zeigen wir? Wir zeigen euch den aktuellen Zwischenstand der Rangliste von Season 24 in Diablo 3. Dabei schauen wir uns die europäischen Leaderboards im Softcore-Modus für Solo-Spieler an. Der Stand ist vom 18. August 2021 um 11:54 Uhr.

Welche Builds werden gespielt? In der Aufzählung haben wir für euch jeweils das Heldenprofil verlinkt, mit dem der Rekord aufgestellt wurde. Ob dort weiterhin die Builds angelegt sind, mit denen die Zeiten aufgestellt wurden, ist nicht garantiert. Mit dem Blick auf das Heldenprofil bekommt ihr einen Einblick darin, mit welchen Fähigkeiten und Gegenständen die Charaktere gerade ausgestattet sind.

Wie passt das zur Tier List? Ganz gut, denn in der Tier List von Season 24 von Diablo 3 haben alle Klassen mindestens einen Build, der im S-Tier platziert ist. Entsprechend schlummert in den Plätzen 4 bis 7 auch noch genug Potenzial, den Meilenstein von GR 150 zu knacken. Und dann geht es nur noch darum, wer die bessere Zeit erreicht.

So erwarten wir vor allem auch vom Barbaren, dass er mit dem WW-Build locker Stufe 150 schafft. Denn das gelang in der Vergangenheit ja auch schon.

Mit welcher Klasse spielt ihr gerade und wie hoch seid ihr bei den Greater Rifts schon gekommen?

Sichert euch jetzt noch die Belohnungen der aktuellen Season. Wir zeigen euch leichte Errungenschaften aus Season 24 in Diablo 3, damit ihr euch das coole Pet sichern könnt. Selbst, wenn ihr nicht durch die Ranglisten jagt, könnte das Pet eine Motivation für euch sein.