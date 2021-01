Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 29.01.

In Destiny 2 schaut heute, am 29.01., der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Items mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Waren verkauft das Nudelgesicht? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was passiert aktuell in Destiny 2? In Destiny 2 hat sich in dieser Woche überraschend die Omen-Aktivität verändert. Wenn euch also die Jagd nach Falkenmond oder den versteckten Federn anders vorgekommen ist, dann wisst ihr jetzt warum.

Außerdem sorgte ein Stasis-Nerf für reichlich Gesprächsstoff und Bungie hat weitere Pläne für die neue Season 13, die am 9. Februar startet, vorgestellt:

Doch heute kommt erstmal Xur vorbei und wir schauen gemeinsam auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 29. Januar 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie üblich taucht der mysteriöse Händler heute um 18:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort bleibt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 2. Februar und verkauft den Hütern seine exotischen Items.

Wo wird Xur diesmal auftauchen?

Was hat Xur im Angebot? Hat der Exotic-Händler an diesem Wochenende Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten im Angebot? Oder eine begehrte exotische Waffe?

MeinMMO nimmt sein Inventar unter die Lupe und verrät euch, was er verkauft.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur an diesem Wochenende auf Nessus im Gebiet „Wächtergrab“.

Xurs Position auf Nessus (Barge)

Xurs Inventar vom 29.01. bis zum 02.02. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Graviton-Lanze – Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Die Heilrüstung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +8

Erholung: +11

Disziplin: +6

Intellekt: +19

Stärke: +7

Gesamt: 66

Jäger: Shinobus Gelöbnis – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +11

Erholung: +18

Disziplin: +9

Intellekt: +14

Stärke: +17

Gesamt: 62

Warlock: Fluchtkünstler – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +27

Erholung: +3

Disziplin: +10

Intellekt: +10

Stärke: +10

Gesamt: 62

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Hier führt euch Nexxoss Gaming wie gewohnt zu Xur und durch sein Inventar:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 29.01. – 02.02.

Welche Karte ist aktiv? An diesem Wochenende ist die Map „Rostlande“ aktiv.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 29. Januar um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 2. Februar ebenfalls um 18:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles, was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.