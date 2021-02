Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 26.02.

Bei Destiny 2 gibt es heute, am 26.02., Besuch vom mysteriösen Xur. Wo lässt sich der Exotic-Händler mit dem Nudelgesicht diesmal nieder? Und welche Exotics hat er für euch im Gepäck? Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? In einem Blogpost hat Bungie bekanntgegeben, dass sich die nächste große Erweiterung “The Witch Queen” von Herbst 2021 auf das Jahr 2022 verschieben wird.

Das ist eine wirklich schlechte Nachricht für die Hüter, doch es gibt auch Positives zu vermelden: Bungie geht einen der größten Kritikpunkte von Destiny 2 an und entfernt den verhassten Waffenruhestand.

Außerdem könnt ihr aktuell die derzeit beste Mission in Destiny 2 auf einem extra schweren Schwierigkeitsgrad angehen. Ob sich das auszahlt, erfahrt ihr hier.

Was sich sonst alles in der Zukunft von Destiny 2 ändern wird, haben wir hier für euch zusammengetragen:

Destiny 2 spricht über die Zukunft: 9 wichtige Änderungen für 2021

Alle Infos zu Xur am 26. Februar 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie gewohnt taucht der mysteriöse Händler heute, um 18:00 Uhr, auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort verkauft er bis zum nächsten Weekly Reset, am 2. März, seine exotischen Items.

Wir sind gespannt auf das Inventar von Xur

Was hat Xur im Angebot? Verkauft Xur an diesem Wochenende starke Ausrüstungsteile? Und vielleicht sogar eine neue seltene Waffen-Exotic? Wie immer hat er für jede Klasse eine spezifische Exotic-Rüstung und für alle eine exotische Waffe im Gepäck.

Wir schauen bei Xur vorbei und verraten euch, was er diesmal anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: An diesem Wochenende findet ihr Xur auf Nessus im Gebiet “Wächtergrab”.

Xurs aktuelle Position

Xurs Inventar vom 26.02. bis zum 02.03. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Monte Carlo – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Antaeus-Schutzausrüstung – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +16

Erholung: +7

Disziplin: +6

Intellekt: +13

Stärke: +9

Gesamt: 59

Jäger: Fr0st-EE5 – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +8

Erholung: +15

Disziplin: +9

Intellekt: +19

Stärke: +2

Gesamt: 62

Warlock: Abendandacht von Radius – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +15

Erholung: +10

Disziplin: +9

Intellekt: +15

Stärke: +6

Gesamt: 63

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code