Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 23.04.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann laufen die Trials? Heute, am 23. April um 19:00 Uhr starten die Prüfungen. Ihr habt dann bis zum Weekly Reset am 27. April Zeit, um euch auszutoben.

Welche Karte ist aktiv? Die Trials of Osiris fechten Hüter jede Woche auf einer zufälligen Karte aus. Dieses Mal steht die beliebte Map “Javelin-4” an.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft euch exotische Waffen und Rüstungen. Die Items ändern sich jede Woche. Mit etwas Glück verkauft er genau das Exotic, das in eurer Sammlung fehlt oder eine Rüstung mit perfekten Statuswerten.

Wann kommt Xur? Jeden Freitag um 19:00 Uhr erscheint Xur auf einem zufälligen Planeten. Hier verbringt er das Wochenende und macht sich am Dienstag, dem 27. April wieder auf ins Unbekannte. Bis zum nächsten Weekly Reset (19:00 Uhr) habt ihr also Zeit, um sein Inventar zu durchstöbern.

Um uns zu beruhigen, sollten wir einen Blick auf Xur werfen. Denn der exotische Fels in der Loot-Brandung liefert heute wie gewohnt seine Ausrüstung an euch ab.

Heute Morgen sorgte Destiny 2 dann mit einem Ausblick auf die kommende Season 14 für reichlich Gesprächsstoff. 7 Jahre lang warten die Hüter auf richtiges Transmog, die jetzt kommende Umsetzung wird aber heftig kritisiert . Das Feature soll zu komplex, die künstlichen Grenzen störend und das Everversum so böse wie immer sein. Auch auf MeinMMO ging es in der Kommentar-Sektion heiß her.

Destiny 2 wird am 23.04. vom kultigen Händler Xur besucht. Welche Exotics bringt er den Hütern mit? Ihr findet hier alles zu den starken Waffen und Rüstungen und auch seinen aktuellen Standort. Wer auf der Suche nach den Trials of Osiris ist, wird auch fündig.

Insert

You are going to send email to