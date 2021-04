Destiny 2: Die tägliche Fokus-Playlist der Hüter-Spiele finden und richtig nutzen

In Destiny 2 könnt ihr auf 2 Arten die “tägliche Fokussierung” herausfinden. Es gibt einen guten Grund, warum die Spieler davon in den Hüter-Spielen verwirrt sind und ihr Event-Exotic nicht upgraden können.

In Destiny 2 laufen die nächsten Wochen die Hüter-Spiele 2021 und ihr sollt euch im Event unter anderem in der “täglichen Fokus-Playlist” und der “täglichen Fokussierung” beweisen. Beides bezeichnet das gleiche, ist aber gar nicht so einfach zu finden, wie es erst scheint.

Manche Spieler sind richtig verärgert, da sie massig Zeit in falschen Modi verbrachten. Wir zeigen euch, welche Vorteile ihr mit der täglichen Fokus-Playlist in den Hüter-Spielen habt und warum das überhaupt so verwirrend ist. Natürlich wisst ihr nach diesem Artikel auch, wie ihr in Sekunden die tägliche Fokussierung findet.

Das bringt die tägliche Fokussierung:

Ihr erhaltet hier mehr Lorbeeren. Die speziellen Items sind im Event eure Währung. Ihr kauft damit bei Eva ein, braucht sie zum Absolvieren von Triumphen und für Beutezüge

Die Spieler sind heiß auf das Event-exklusive Exotic “Erben-Erscheinung“. Das wird mit dem neuen Katalysator noch stärker, der fordert aber Kills in der täglichen Fokus-Playlist.

Wir lesen in den Kommentaren bei MeinMMO, dass viele von euch massig Kills mit Erben-Erscheinung machen, sie euch aber keinen Quest-Fortschritt bringen. Das liegt daran, dass Destiny 2 euch mit der Playlist etwas verwirrt.

Deswegen ist das verwirrend: In den Hüter-Spielen steht euch noch eine spezielle Playlist zur Verfügung: “Hüter-Spiel-Strikes”, die startet ihr im Turm. Viele nehmen an, dass das wohl auch die tägliche Fokus-Playlist ist. Immerhin gibt’s den Modus extra für das laufende Event. Hier werdet ihr aber “nur” mit Hütern eurer Klasse zusammengeführt – theoretisch kann aber die tägliche Fokussierung hier stattfinden.

Zusätzlich sorgt für Verwirrung, dass in Destiny Fokus meistens für das Element der Subklasse steht. Jede Woche gibt’s beispielsweise Spitzenloot, wenn ihr eine Arkus-, Solar- oder Leere-Klasse passend zum Strike-Modifikator ausrüstet (passende Fokussierung). Sich zu fragen, was denn nun plötzlich mit “täglicher Fokussierung” und “tägliche Fokus-Playliste” in den Hüter-Spielen gemeint ist, ist verständlich.

Destiny 2: So holt ihr den neuen Katalysator fürs Event-Exotic – Das steckt im Upgrade

Hier findet ihr die tägliche Fokussierung in Destiny 2

Ihr habt im Spiel selbst 2 Möglichkeiten, um herauszufinden, welche Playlist heute aktiv ist.

Sucht im Orbit: Bei der Planetenwahl im Orbit findet das Hüter-Spiel-Symbol – eine Blume mit 3 Kreisen. Wählt das links in der Ecke aus und unter “tägliche Fokussierung” seht ihr, welcher Modus heute extra Lorbeeren bringt und wo ihr den neuen Katalysator leveln könnt. Zudem findet ihr das Symbol im Orbit auch klein neben dem Meilenstein-Anzeiger.

Die tägliche Fokussierung im Orbit finden

Das sagt der Medaillenkasten: Im Quest-Menü findet ihr das neue Item “Medaillenkasten”. In die Box wandern all eure Medaillen und Lorbeeren – sie zeigt aber auch den “Täglichen Fokus” an.

Ein Blick in den Medaillenkasten solltet übrigens regelmäßig in den Hüter-Spielen tätigen, denn sammelt ihr mehr Lorbeeren oder Medaillen, als ihr freie Plätze habt, ist die Arbeit quasi umsonst. Ist der Kasten also voll, eilt zum Turm und gebt eure Errungenschaften ab. So verhelft ihr eurer Klasse zum Sieg im Wettkampf.

Der Medaillenkasten verrät den täglichen Fokus

Wann wechselt die Playlist? Jeden Tag zum Daily Reset ändert sich die tägliche Fokussierung. Während der ganzen Hüter-Spiele ist das um 19:00 Uhr. War den ganzen Tag eine für euch unvorteilhafte Playlist an der Reihe, könnt ihr dann ab dem Reset im Orbit oder Medaillenkasten schauen, ob ihr nun mehr Glück habt.

Schnell Maschinengewehr-Kills in der täglichen Fokus-Playliste holen

Diese Playlist ist die beste: Wer seinen Katalysator schnell maximal leveln möchte, sollte sich in Strikes wagen.

Heute, am 22. April steht aber der Schmelztiegel als tägliche Fokussierung an. Das ist eher ungünstig, da es hier nur sehr wenig Power-Munition gibt und Hüter sich nicht so leicht killen lassen wie PvE-Feinde. Auch Gambit ist nicht so wirklich zu empfehlen, da die Feinde hier viel aushalten und ihr eurem Team deutlich schadet, wenn ihr die Power-Munition vor dem Eindringling nehmt.

In Strikes könnt ihr mit dem richtigen Modifikator und passenden Mods, wie Maschinengewehr-Plünderer und Reserven, alle nötigen Kills in einem Rutsch erledigen. Wer also seine Nerven schonen möchte, schaut bei jedem Reset, welcher Modus angesagt ist und hofft auf Strikes.

Habt ihr euch auch schon gewundert, was nun genau die tägliche Fokussierung oder halt tägliche Fokus-Playliste ist? Wir hoffen, wir konnten euch in diesem Fall helfen. Wenn ihr noch andere Fragen habt, lasst es uns doch in den Kommentaren wissen – sagt uns auch, was ihr von den Hüter-Spielen 2021 generell haltet.