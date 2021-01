Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 15.01.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 15. Januar um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 19. Januar um 18:00 Uhr.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was hat Xur im Angebot? Hat der Exotic-Händler an diesem Wochenende Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten im Angebot? Oder eine begehrte exotische Waffe? Wie immer bringt er ein zufälliges Waffen-Exotic und für Jäger, Titanen und Warlocks je eine exotische Rüstung mit.

Das ist die Xur-Zeit: Heute kommt Xur, wie gewohnt, um 18:00 Uhr. Er erscheint auf einem zufälligen Planeten und bietet den Hütern dort seine exotischen Güter an. Zum Weekly Reset am 19. Januar, um 18:00 Uhr, verschwindet er wieder.

Was passiert aktuell in Destiny 2? Diese Destiny-Woche stand ganz im Zeichen der versteckten Türen. Zuerst wurde ein lang verschlossener Durchgang geöffnet und kurz danach entdeckten die Hüter einen Geheimgang. Dieser lässt sich allerdings nur mit einer ganz bestimmten Waffe öffnen.

Bei Destiny 2 gibt es heute, am 15.01., Besuch vom mysteriösen Xur. Wo lässt sich der Exotic-Händler mit dem Nudelgesicht diesmal nieder? Und welche Exotics hat er für euch im Gepäck? Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − = 6

Insert

You are going to send email to