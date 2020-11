Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 06.11.

In Destiny 2 steht heute, am 06. November, der letzte Besuch von Xur vor Jenseits des Lichts an. Wo lässt sich der Exotic-Händler mit dem Nudelgesicht diesmal nieder? Und welche Exotics hat er für euch im Gepäck? Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Das steht in Destiny an? Die Hüter müssen sich nur noch wenige Tage gedulden, bis am nächsten Dienstag, dem 10. November, endlich die Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) ansteht. Wir wissen momentan schon viel über den großen DLC.

Die wichtigsten Infos hat MeinMMO hier für Neueinsteiger und alte Hasen zusammengefasst: Länger kein Destiny 2 gespielt? Das müssen Rückkehrer vor Beyond Light wissen.

Euch interessieren eher kleine Details? Dann solltet ihr euch die Vorschau auf die Patch Notes vom DLC gönnen.

Auch wenn der Kurs klar in Richtung Jahr 4 geht, bietet die Aktuelle Season noch ein letztes Highlight. Denn Bungie hat verraten, dass uns zum Finale ein Live-Event erwartet. Damit verbunden scheint aber ein Rätsel zu sein, das den Hütern ordentlich Kopfschmerzen bereitet.

Doch lasst uns schauen, was der mysteriöse NPC Xur so vor den großen Änderungen treibt und euch mitgebracht hat.

Alle Infos zu Xur am 06. November 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Durch die Zeitumstellung beehrt uns Xur nun schon ab 18 Uhr. Der Händler erscheint auf einem zufälligen Planeten und bringt zufällige Exotics mit.

Diesmal bleibt er nicht bis zum Reset am nächsten Dienstag, denn als Vorbereitung auf Beyond Light finden mehrstündige Wartungsarbeiten statt. Erledigt eure Geschäfte mit dem NPC also am besten vor dem 10. November.

Destiny 2 rät: Gebt euer Erspartes aus, weil in Beyond Light Items verschwinden

Was hat der Händler an diesem Wochenende für Ausrüstungsteile im Inventar? Das eine Exotic, das in eurer Sammlung noch fehlt? Wie ihr in Beyond Light an alte Raid-Exotics kommt, lest ihr hier: In Destiny 2: Beyond Light kauft ihr die besten Waffen einfach am Kiosk

Wir nehmen sein Inventar unter die Lupe und verraten euch, was er verkauft.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur findet ihr diese Woche auf Io. Schaut im Gebiet „Des Riesen Narbe“.

Xurs aktueller Standort auf Io

Xurs Inventar vom 06.11. bis zum 10.11. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Löwengebrüll – Granatwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Actium-Kriegsrüstung – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +8

Erholung: +14

Disziplin: +9

Intellekt: +13

Stärke: +9

Gesamt: 63

Jäger: Lindwurm-Krone – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +8

Erholung: +8

Disziplin: +11

Intellekt: +16

Stärke: +2

Gesamt: 61

Warlock: Promethium-Spur – Stiefel für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +6

Erholung: +8

Disziplin: +7

Intellekt: +14

Stärke: +10

Gesamt: 62

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

für 97 Legendäre Bruchstücke Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Wie immer führt euch Nexxos Gaming im Video zu Xur und durch sein Inventar:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 06.11. – 10.11.

Welche Karte ist aktiv? Saint-14 schickt euch auf die Map „Endloses Tal“ (Endless Vale).

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen starten zeitgleich mit Xurs Besuch heute, am 06. Oktober um 18:00 Uhr. Sie enden dann, sobald die Destiny-Server am 10. November als Vorbereitung auf Beyond Light herunterfahren.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.