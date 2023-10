Destiny 2: Weekly-Reset am 17.10. – Sagt: „Happy Halloween!“

In der Welt von Destiny 2 ist der wöchentliche Reset gekommen. Doch dieses Mal lauert etwas Dunkles in seinem Schatten. Das Halloween-Event ist da, um euch das Fürchten zu lehren. Macht euch also bereit, das Grauen in all seiner Pracht zu erleben und euch neben dunkle Mementos und Hokus-Fokussing auch Berge von Glanzstaub zu schnappen.

Heute kommt alles auf einmal: In Destiny 2 rotieren am heutigen Dienstag nicht nur die Playlisten beim wöchentlichen Weekly-Reset. Auch Halloween steht, nach dem verzögerten Update, endlich in den Startlöchern.

Das große Midseason-Update 7.2.5 von Season 22 ist nun im Spiel und bringt Veränderungen an einigen Exo-Rüstungen, Fähigkeiten sowie Waffen.

Darüberhinaus startet heute auch das jährliche Halloween-Event bei dem die Hüter erstmal das neue Hokus Fokussing ausprobieren können.

ausprobieren können. Aber nicht nur das. Es wird auch ein dunkles Leder-Memento geben und natürlich wieder jede Menge Möglichkeiten, sich eine Gruselrüstung zu holen und Glanzstaub ohne Limits zu erspielen.

Das Festival der Verlorenen dauert 3 Wochen und jeder interessierte Hüter, alte wie neue, sind eingeladen, beim “Festival der Verlorenen” kostenlos mitzumachen. Um am Event teilzunehmen, müsst ihr also kein DLC oder einen Seasonpass besitzen. Es genügt, wenn ihr die erste Einführungsmission im Kosmodrom gespielt habt, um dabei zu sein.

Einen coolen Trailer zum Halloween-Event gibt es natürlich auch:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 17. bis 24.10.

Dämmerung

Die Scharlach Festung , auf dem Mond Hashladun, die Tochter von Crota, hat das rote Schar-Bollwerk entworfen, um die Energien der Pyramide zu nutzen, die im Abgrund darunter begraben liegt. Ihr sollt sie im Strike aus ihrem Refugium vertreiben und die Nachkommen von Oryx weiter ausdünnen.

, auf dem Mond

Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: Die Pistole “Bussard”. Die Meister-Version der Waffe bekommt ihr aus dem Schwierigkeitsgrad Spitzenreiter.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Dynamik Kontrolle sowie Rift laufen diese Woche im PvP.

Boost der Woche

Verdient euch einen Bonus in der Dämmerungsplayliste.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Hinweis: Sowohl der Rotations-Raid, der Rotations-Dungeon und die exotischen Rotations-Missionen sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Garten der Erlösung“ mit dem Waffen-Exotic „Göttlichkeit“

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Grube der Ketzerei“ Extra-Loot und das MG „Xenophage“.

Die wöchentliche Exo-Mission ist Operation: Seraphs Schild mit dem Exo-Impuls “Revision Null”

Wöchentliche Aktivitäten

Ikora ahnt nicht, was ihr gleich blüht

Das sind die Ritual-Aktivitäten: Season 22 bietet den Hütern neue Herausforderungen und ein Karten-Deck, das sie auf ihren Missionen mit Buffs sowie Vorteilen unterstützt. Sofern sie alles freischalten und ihr Deck passend zusammenstellen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Hier gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die ihr aktivieren könnt. Wer also „Mächtig“, die höchste Schwierigkeitsstufe mit drei Schwertern aktiviert, kommt auch mächtig ins Schwitzen. Der Ausbau eures Decks macht es jedoch zunehmend einfacher.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung. Leere-Kristalle haben eine Barriere um sich herum und schützen Feinde in der Nähe. Die Barriere muss betreten und der Kristall von innen zerstört werden. Solar-Kristalle verbrennen beim Aufheben und müssen in einen separaten Teil der Arena transportiert werden. Arkus-Kristalle verleihen im Nahkampf den Ladungs-Buff „Kristalline Ladung“. Inaktive Arkus-Kristalle müssen mit einem „Übertragungs-Nahkampf“ erweckt werden.

Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Hier verraten wir euch zudem, wo ihr die letzte noch fehlende verdeckte Karte des Decks findet, die seit letzter Woche verfügbar ist:

Destiny 2: So findet ihr die letzte Verdeckte Karte “Geschenk der Orientierung” in Season 22

Und natürlich könnt ihr nun drei Wochen lang an den Halloween-Aktivitäten in Destiny 2 teilnehmen.

Das erwartet die Spieler beim Halloween-Event 2023

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Keine Zeit mehr” In der wöchentlichen Lightfall-Mission könnt ihr diese Woche Panzer fahren. Ihr habt nämlich keine Zeit mehr und müsst Rohan bei dem Radialmast zur Hand gehen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Wenn ihr noch Triumphe aus der Traumstadt braucht: Die Verderbnis offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ neue Zugänge, sodass ihr diese finden könnt.

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Aus den Hütern brechen gruselige Käfer aus und umhüllen fortan als Rüstung ihre Körper

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt, was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Harte Herausforderungen gibt es dennoch, auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris. Hier ist ein hohes Artefakt-Level von Vorteil und nötig.

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Operation: Seraphs Schild“ (+2)

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Wöchentliche Season-Mission „Savathuns Säule“ mit 300.000 Punkten

Wöchentliche Season-Mission „Ritus der Auslese“ Händlerherausforderung Eris Morn

Wöchentliche Season-Mission „Altäre der Beschwörung“

Spiele auf Neomuna „Teilbereich“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Natürlich gibt es im Everversum auch gruselige Dinge. Ihr müsst sie nicht immer für Geld kaufen. Die meisten Gegenstände droppen irgendwann über die Glanz-Engramme und ihr könnt jede Woche ein paar ausgewählte Gegenstände für Glanzstaub, die Währung im Spiel, kaufen.

Beispielsweise sind auch diese Rüstungs-Ornamente dann erhältlich:

Die gruseligen Rüstungen 2023 – “Käfer-Like” – außer der Warlock, der ist ein Glühwürmchen

Was werden die Rüstungsornamente kosten? Jedes Set kostet entweder 6.000 Glanzstaub oder entsprechend 1.500 Silber.

Was es diese Woche sonst noch alles Besonderes gegen Glanzstaub im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Exotisches Emote „Buster Ray”

Seltenes Emote „Verfluchte Sonne”

Exotischer Sparrow „Verrückte Maschine”

Exotisches Schiff „Makabres Pfarrhaus”

Exotische Geist-Hülle „Zauberhülle”

Exotische Geist-Hülle „Kürbislaternen-Hülle”

Exotisches Waffenornament „Gefährlicher Lindwurm” für das Exo „Parasit”

Geist-Projektion „Heulende Projektion”

Shader: „Skele-Ghaul“ „Blutmähne“ „Klebrige Spinnweben“ „Melchidesik-Dornenzweig“ „Schattenschlag“

Teleport-Effekte: „Fledermausflügel-Auftritt“ „Bedrohlicher Mond“ „Das Beste vom Besten“ „Zerbrochener Kreischer“



Ihr habt nicht genug Glanzstaub? Dann solltet ihr diese Woche am Halloween-Event teilnehmen. Denn dort könnt ihr euch ohne Limit jede Menge Glanzstaub verdienen. Dabei solltet ihr außerdem noch folgende Tipps berücksichtigen:

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Werdet ihr dem Halloween-Event in Destiny 2 eine Chance geben? Oder ist das nichts für euch, sodass die gruselige Festival-Action mit kopflosen Kürbis-Rittern in Heimgesuchten Sektoren für euch nicht in Frage kommt? Dann verratet uns gerne in den Kommentaren warum das so ist oder warum nicht.