Die letzte Woche vor dem Release von Season 18 beginnt in Destiny 2. Bevor ihr euch also schweißgebadet an die Arbeit macht und Vorbereitungen trefft, zeigen wir euch, was euch in der letzten Woche noch erwartet.

Das passiert diese Woche: Eine Woche steht nur noch zwischen euch und Season 18. Um also perfekt vorbereitet in die neue Season einzusteigen habt ihr jetzt noch die letzte Chance Challenges und Ressourcen einzusacken und zu bunkern.

Bungie bietet euch diese Woche die Möglichkeit an, in fast allen Aktivitäten Bonusränge zu erhalten. Dazu gehören das Gambit, der Schmelztiegel und die Vorhut. Sollte euch also das eine oder andere Season-Ornament für das Maschinengewehr „Befehlskette“ fehlen, solltet ihr am besten noch durchstarten.

Zudem könnte der heutige Weekly-Reset auch noch eine Überraschung beinhalten, bevor die neue Season beginnt. Joe Blackburn, Bungies Game Director, hat es sich nicht nehmen lassen und heute bereits kryptisch gespoilert:

Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig die frühere saisonale Arbeit war, um zu lernen, wie man das Live-Spiel macht. Viele coole Samen wurden in der Saison des Würdigen [Season 10] gepflanzt, wer weiß, wohin sie führen könnten! schrieb Joe Blackburn via twitter

Zur Erinnerung: In Season 10 mussten die Hüter einen Psion-Schinder jagen, der ein verzweifeltes Rachemanöver gegen die Letzte Stadt starten wollte. Hilfe hatten sie dabei vom Kriegsgeist Rasputin.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 16.08 bis zum 23.08.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Prüfgelände , im riesigen Landpanzer der Kabale auf Nessus Die Hüter haben sich auf Kabal-Schlachtfeldern bewiesen und durch die Ränge der Kabale geprügelt, um sich endlich dem Champion der Imperatorin in der „finalen Prüfung“ zu stellen. Doch der schmeißt mit zielsuchenden Solarbällen um sich und nutzt zum Schutz seine Kabal-Bubble.

, im riesigen Landpanzer der Kabale auf Nessus

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung lässt der Champion von Caiatl, der Strike-Boss, wie immer eine spezielle Dämmerungswaffe fallen, die ihr im Schwierigkeitsgrad „Spitzenreiter“ auch als Meister-Version bekommt.

Hier ergänzen wir euch dann die Waffe, die es zu verdienen gibt.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im aktuellsten Raid „Der Schwur des Schülers“:

Im Raid der „Schwur des Schülers“ sollt ihr diese Woche die Herausforderung „Basisinformationen“ überstehen. Wenn ihr also für den Obelisken ein Symbol eingesammelt habt, dürft ihr den Buff „Erhöhtes Wissen“ nicht überschreiten.

überstehen. Wenn ihr also für den Obelisken ein Symbol eingesammelt habt, dürft ihr den Buff „Erhöhtes Wissen“ nicht überschreiten. Als Belohnung für die Herausforderung im Raid-Encounter des „Fürsorgers“ auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Maschinenpistole „Unterwerfung“, des Granatwerfers „Nachsicht“, des Linear-Fusionsgewehrs „Katastrophal“ oder des Impulsgewehrs „Heimtückisch“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Hüter balancieren erneut auf der Brücke in der Träumenden Stadt

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

Im Raid „Letzter Wunsch“ auf der Träumenden Stadt.

Sowie im Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ auf der Träumenden Stadt.

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 17 sind auch weitere Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung. Darüber hinaus erwarten euch diese wöchentlichen Aktivitäten:

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Geister“ Die Hüter haben Spuren eines Geistes entdeckt, die auf Sagira hindeuten. Kann der tote Geist von Osiris dabei helfen das Geheimnis um Savathun zu lüften? Doch damit die Erinnerung aufgedeckt wird, müsst ihr ihn zunächst finden.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Team-Versengt

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 17 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Heimgesuchten liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.570. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 17 um +10 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 16 gestiegen. Alle Spieler wurden zudem auf das Grund-Powerlevel von 1.350 angehoben.

Wer schnell leveln will, kann zudem die Legendäre Kampagne der Witch-Queen-Erweiterung spielen und bei deren Abschluss auf 1.530 kommen sowie ein neues Exotic ergattern.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.560:

Top-Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Der Zerbrochene Thron“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Saisonale Aktivität „Trennung“ (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Prüfungen von Osiris (+2) (vom 09. – 16. August)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Zu guter Letzt kommt der Ausblick ins Eververse. Diese Woche erwartet euch ein cooles Ornament für das Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen“.

Ein verschlissenes Gelb fügt sich blendend dem äußeren Gerüst der Waffe

Wen euch das Ornament nicht gefällt, könnt ihr euer Glanzstaub, die erspielbare Ingame-Währung, natürlich auch hierfür ausgeben:

Waffenornament „Goldene Tage“ für das exotische Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen“

Exotisches Schiff „Feuervogelschwingen“

Exotisches Emote „Footbag-Spiel“

Exotisches Emote „Tee-Ball“

Legendäres Emote „Donnerschwert“

Exotische Geisthülle „Kabrio Hülle“

Exotischer Sparrow „Himmelscabrio“

Geist-Projektion „Kolosshelm Projektion“

Teleport-Effekt „Unterwerfer Auftritt“

Shader „Gefahrenzulage“

Legendäres Ornament für die Solar 3.0 Rüstung des Eververse – Brustschutz

Zu wenig Glanzstaub? Solltet ihr jetzt nicht zu den sparsamen Hütern in Destiny 2 gehören, die nie Glanzstaub ausgeben, dann haben wir ein paar Tipps für euch.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Das waren alle momentanen Infos zu dieser Woche. Was werdet ihr unternehmen? Werdet ihr euch nochmal hinsetzten, einige Materialien zusammenkratzen und euch für den Release von Season 18 vorbereiteten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!