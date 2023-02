Destiny 2: Weekly Reset am 07.02. – Das PvP lockt mit Boni und Freelance-Trials

Diese Woche dreht sich in Destiny 2 alles um das PvP. Sowohl Onkel Shaxx als auch der 14. Heilige rufen die Hüter zu sich und bieten euch dafür attraktivere Optionen. Im PvE dagegen kreischt euch Sedia von der Map, wenn es im Strike “Die Korrumpierte” bei der Dämmerung zur Sache geht.

Das passiert diese Woche: Die wichtigste Frage zuerst. Auch diese Woche erwarten euch noch keine weiteren Entwicklungen in der saisonalen Story. Wer darauf hofft, das Finale der Season 19 zu erleben, muss sich noch gedulden. Neue, finale Story-Entwicklungen samt dem geheimen Triumph werden erst in den letzten beiden Wochen vor dem Ende der Saison der Seraphe erfolgen.

Wen das frustriert, der kann diese Woche bei Lord Shaxx sowie dem 14. Heiligen im PvP auf den Putz hauen.

Im normalen Schmelztiegel ist eine Woche lang Rift aktiv. Der bessere Funkenläufer gewinnt.

Am Wochenende gibt es zudem Freelance in den Trials plus Bonus-Trials-Ränge.

Vor allem in Trials sind das die letzten Wochen, wo die Pistole “Vergebung” und das kinetische Fusionsgewehr “Bürde der Schuld” noch erspielbar sind. In Season 20 werden sie durch die Shotgun “Astralhorizont” und die neue Maschinenpistole “Die Unsterbliche” im Beutepool ersetzt, wie Bungie mitteilte.

Bungie stell die neue Fähigkeit Strang vor: Während die Hüter also noch die letzten Erledigungen in Season 19 tätigen, hat Bungie große Veränderungen am Horizont markiert. So stellte man heute in einer großen Premiere „Schadenstyp 5“ vor. Das war der Arbeitstitel der neuen Lightfall-Fähigkeit Strang, die euch bald die “Geflochtene Panzerung” und noch mehr beschert.

Geflochtene Panzerung ist ein Buff, der Hüter in ein schützendes Netz aus Strang-Materie hüllt, was eingehenden Schaden reduziert. Im PvP reduziert diese Panzerung nur Körperschaden. Headshots und Nahkampf-Schaden bleiben normal.

Im Spiel sieht Strang wirklich schnell, mobil und äusserst tödlich aus, wie dieser Trailer zeigt:

Darüber hinaus plant der Loot-Shooter bereits die gruselige Zukunft für Halloween und eure Meinung ist gefragt. Also stimmt ab und entscheidet, welche Rüstungen im Herbst 2023 ins Spiel kommen. Hier geht es zur Umfrage.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 07.02 bis zum 14.02.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Korrumpierte, in der Träumenden Stadt Die Hüter müssen eine von Königin Maras engsten Beraterinnen, Sedia, finden und sie aus der Kontrolle der Besessenen befreien. Diese ist allerdings sehr kreischig und hustet gerne Hüter von der Karte ins bodenlose Nichts. Also Vorsicht, wenn ihr der Techian zu nahe kommt.



Verdient euch diese Woche die Dämmerungswaffe “Das Geburtsrecht der Miliz” (Meister), ein leichter Granatwerfer.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Stasis-Brand

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Im aktuellen Raid „Königsfall“ wächst mit der ersten Challenge wieder Gras nach. Zeit zu mähen!

Um speziell die Herausforderung „Das Gras ist immer Grüner“ abzuschließen, müsst ihr, nachdem ihr eine Seite dem Buff entnommen und eure Punkte abgegeben habt, die Seite wechseln. Das heißt, wenn ihr zuerst auf der linken Seite des Totems die Hexe, den Ritter sowie eure Punkte abgegeben habt, bewegt ihr euch zur rechten Seite und erledigt dort dasselbe Prozedere.

Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Der wöchentliche Vermächtnis-Raiden ist “Der Schwur des Schülers” in Savathuns Thronwelt.

Darüber hinaus gibt es im Calus-Dungeon “Dualität” ebenso Extra-Spitzenloot beim Boss zu holen.

Destiny 2: Alle spielbaren Dungeons 2022 in der Übersicht – So meistert ihr sie

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Rift kehrt zurück. Der einstige Eisenbanner-Modus kann im Schmelztiegel gespielt werden und will erfolgreiche “Dunks” für den Sieg sehen.

Falls ihr noch Tipps braucht, sagt euch MeinMMO, wie ihr den Funken am besten schnappen und ins feindliche Rift brettern könnt.

Playlisten-Bonus in dieser Woche:

Die Trials bieten neben dem Freelance auch Bonus-Trials-Ränge – also perfekt für mehr Ruf.

Weekly-Aktivitäten

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche:

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Kommunion“ Ihr begebt euch zur Pyramide auf Europa, wo Caiatls Kabale bereits auf euch warten. Das Licht hat euch vergessen lassen und nun will die Vorhut die Dunkelheit nutzen, um alte Erinnerungen wieder aufzudecken.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die zweite Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Seraphe liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.590. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 19 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 18 gestiegen.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.590:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Die Gläserne Kammer“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Sog der Habsucht“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Schließe 3 Raub-Schlachtfelder auf der Schwierigkeitsstufe “Legendär” ab (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Prüfungen von Osiris (+2) – Ab dem 10. Februar um 18:00 Uhr

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Diese Woche sind natürlich auch wieder neue Glanzstaub-Angebot zu bekommen. Darunter 3 Rüstungs-Ornamente für Exotics.

Exotische Ornamente für alle Klassen, wie “Herz des Innersten Lichts” oder “Sekantenfilamente”

Das könnt ihr sonst noch für Glanzstaub kaufen:

Exotisches Waffenornament für das Spurgewähr “Göttlichkeit” namens “Atropos”

Exotisches Jäger-Ornament für die “Erneuerungsgriffe” namens “Isochrones Nanofluid”

Exotisches Titanen-Ornament für die “Herz des innersten Lichts” namens “Umgekehrter Abgrund”

Exotisches Warlock-Ornament für die “Sekantenfilamente” namens “Strahlenförmiges Maßwerk”

Exotisches Emote “Rot und Grün”

Exotisches Schiff “Arkus-Kurier”

Exotisches Schiff “Flinke Ausdauer”

Exotischer Sparrow “EXU-14”

Legendäres Emote “Leuchtpistole”

Legendäres Emote “Tanz in den Wolken”

Legendäre Geist-Projektion “Brandhammer-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Wirbelnde Blätter-Ankunft”

Shader “Riff-Insignien”

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Was sagt ihr zu dieser Woche? Und vor allem, welcher Titan gewinnt eure Aufmerksamkeit? Shaxx oder der 14. Heilige? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.