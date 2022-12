Destiny 2: Weekly Reset am 06.12. – Willkommen in der Season der Seraphe

Das Ende der Content-Dürre ist gekommen, denn in Destiny 2 dürfen die Hüter heute endlich in eine neue Season 19 starten. MeinMMO sagt euch, was die neue Woche für Aktivitäten beinhaltet.

Das passiert diese Woche: Mit dem Start der Season 19 kommen heute nicht nur neue Content-Inhalte zu Destiny 2. Bungie reaktiviert die Seraph-Bunker und schickt die Hüter erneut in diese versteckten Areale. Dazu wird es auch in der Open-World Aktivitätsgebiete geben und eine Raid-Location wird ist sogar für alle Spieler zugänglich.

Daneben finden viele Sandbox-Änderungen den Weg ins Spiel. Was sich alles ändert, haben wir euch bereits in diesem Artikel zusammengefasst:

Nervige Spielfehler und der aktuell schwierige Stand des PvP will Bungie in Season 19 verbessern. Die allgemeine Unzufriedenheit in der Community hat zu den niedrigsten Spielerzahlen bisher geführt. Ob es die Season 19 besser macht und Bungie in Zukunft weitere Optionen in Erwägung zieht, wird sich zeigen müssen. Wir auf MeinMMO werden auf jeden Fall darüber berichten, wie Bungie für seine Community den aktuellen Kurs womöglich verändern wird.

Doch bevor wir über die Zukunft sprechen sagt euch MeinMMO erst noch, welche Inhalte in der neuen Season 19 warten. Bitte bedenkt jedoch, dass wir die Informationen teilweise erst nach 18 Uhr ergänzen konnten. Aktualisiert also diesen Artikel immer mal wieder.

Schaut euch hier vorab den brandneuen Trailer der Season 19 an:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 06.12. bis zum 13.12.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Terminus der Einsicht , auf Nessus Die Rotlegion hat ihren besten Hacker losgesandt, um Infos in einem Vex-Netzwerk herauszufinden. Es liegt nun an euch, ob ihr es schafft ihn aufzuhalten, damit die letzte Stadt in Frieden weiter existieren kann.

, auf Nessus

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung für euren Run bekommt ihr stets eine spezielle Dämmerungswaffe.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Schwergewicht

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Im aktuellen Raid „Königsfall“ müsst ihr euch der zweiten Raid-Challenge stellen, um mehr Loot zu erhalten.

Die zweite Raid-Challenge „Hinterhältiger Diebstahl“ findet in der zweiten Phase des Kingsfall-Raids beim Kriegspriester statt. Um speziell die Herausforderung „Hinterhältiger Diebstahl“ abzuschließen, dürft ihr den Buff „Markenzeichen des Eingeweihten“ statt 30 Sekunden nicht länger als 5 Sekunden tragen. Der Timer beginnt, nachdem ihr den Besessenen Ritter getötet und den Buff aufgehoben habt.

Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Begebt euch in den Raid „Letzter Wunsch“.

Spielt den Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ für weiteren Spitzenloot.

Weekly-Aktivitäten

Ein weiteres Gebiet, das die Hüter in Season 19 erkunden werden.

In Season 19 mit dem Namen „Saison der Seraphen“ erwarten die Hüter wieder verschiedene PvE-Aktivitäten. Dazu zählen:

Die Raub-Schlachtfelder

Eine exotische Mission „Operation: Seraphs Schild“

Die Triumphmomente MMXXI

Neben der Season 19 sind auch die vorherigen DLC-Seasons aus „Die Hexenkönigin“ noch bis zum nächsten DLC-Lightfall aktiv. So könnt ihr beispielsweise in der wöchentlich wiederholbaren Kampagnen-Mission teilnehmen und dort Spitzenloot verdienen. Das neue Max-Powerlevel liegt nämlich jetzt bei 1590 und ist damit um 10 Powerlevel gestiegen.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Das Ritual“ – Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission Ihr sollt im Auftrag der Vorhut zur Thronwelt weilen, denn Savathun hat den Reisenden dorthin gebracht. Während ihr versucht ihn zu befreien, müsst ihr mit ihr „Spielchen spielen“, um der Hexenkönigin den Verrat und die letzte Erinnerung ihres Wurm-Ahn zu offenbaren. Ob das jedoch auch nur ein Teil ihres Plans war, dass müsst ihr am Ende selbst entscheiden.

– Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Rift

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Ana Bray ist von Osiris Vorschlag nicht begeistert.

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.590. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 19 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 18 gestiegen. Alle Spieler erhalten das Basis-Grund-Powerlevel von 1.350.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.590:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Der Zerbrochene Thron“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Was sagt ihr zum Start der neuen Season 19? Findet Ihr die Inhalte vielversprechend oder nicht? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar hier auf MeinMMO.

