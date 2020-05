Der Weekly Reset bringt den Spielern in Destiny 2 heute, am 19.05., frische wöchentliche Aktivitäten, neue Nightfall-Strikes sowie einen neuen Flashpoint. Was gibt’s darüber hinaus für die Hüter zu tun?

Was steht in Destiny 2 an? Die Spieler sind gespannt, ob sie diese Woche die Quest „Die Lüge“ absolvieren können – denn momentan behindert ein Bug den Abschluss und auch das aktuelle Update 2.8.1.2. bietet keinen Fix dafür.

Auf die hartgesottenen Hüter wartet diesmal gleich einige Herausforderungen in der Spitzenreiter-Schwierigkeit der Dämmerung. Wer sich durchbeißt, ist dem prestigeträchtigen Titel „Eroberer“ einen Schritt näher.

Es scheint sonst so, als hätte Season 10 alle geplanten Roadmap-Inhalte verbraucht, doch warum die Saison der Würdigen zum Ende noch Mal richtig spannend werden könnte, lest ihr hier:

Destiny 2: Warum die Season 10 zum Schluss noch richtig spannend werden könnte

Was hat die neue Woche sonst noch zu bieten?

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 19.05. bis zum 26.05.

Diese Nightfalls stehen bereit: Die reguläre Dämmerung (Powerlevel 820) wartet mit diesen Dämmerungs-Strikes auf:

Das Pyramidion

Eine Gartenwelt

Die Korrumpierte

In Dämmerung: Die Feuerprobe kämpft ihr euch die ganze Woche durch nur einen Strike:

Die Brutfeste

Dieser hat es dafür aber in sich.

Ihr müsst die Hexe und ihren bösen Schatten bekämpfen

Wer sich in der Spitzenreiter-Schwierigkeiten versuchen will, darf diese Woche aus gleich 5 Strikes auswählen. So könnt ihr bereits verpasst geglaubte Nightfalls angehen und die Titel-Jagd vorantreiben.

Strikes und Story-Missionen gibt es mit diesen Modifiern:

Solar-Versengen

Geerdet

Prügler

Beachtet dabei, dass sich der Versengen-Modifikator die komplette Woche nicht ändert. Die übrigen Modifier wechseln jedoch täglich.

Schmelztiegel: Um Lord Shaxx stolz zu machen, wählt ihr im PvP aus diesen Playlisten:

Privatmatch (Kern-Playlist)

Rumble (Kern-Playlist)

Kontrolle (Kern-Playlist)

Konflikt (Rotation-Playlist)

Verriegelung (Rotation-Playlist)

Eliminierung (Kern-Playlist)

Überleben (Kern-Playlist)

Überleben: Freelance (Kern-Playlist)

Klassische Mischung (Kern-Playlist)

Abrechnung: Der Vagabund schickt euch mit folgenden Modifikatoren in die Abrechnung:

Leere-Versengen

Prügler

Eskalationsprotokoll: Auf dem Mars könnt ihr euch beim Endboss im Eskalationsprotokoll diese Waffe erspielen:

die legendäre Maschinenpistole IKELOS_MP_v1.0.1

Die SMG im Kriegsgeist-Style

Den Flashpoint gibt es in dieser Woche auf:

Titan – also stattet Sloane einen Besuch ab

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 2) eine Woche lang direkt an der Landezone der Träumenden Stadt. Zudem ist aktuell die 6. Aszendenten-Herausforderung aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 10 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend verleihen euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1000 und bis maximal 1010 geht.)

Zur Info: Powerlevel, die man über das saisonale Artefakt zusätzlich erhält, werden nicht für die Berechnung der Powerlevels eurer Drops berücksichtigt. Hier ist der Mittelwert der Ausrüstung und Waffen entscheidend.

Destiny 2: Beste Knarren bald nichts mehr wert – Alles zum Waffenruhestand

Quellen für Mächtigen Loot in Season 10:

Stufe 1:

Wöchentlicher Flashpoint

Primus-Engramme

Waffenschmied-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Wöchentliche Story-Mission: Lunas Ruf von Eris

3x Albtraum-Jagd absolvieren

Zavalas Vorhut-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

5x Dämmerung: Die Feuerprobe erledigen. Höhere Schwierigkeitsstufen gewähren größeren Fortschritt

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Rotations-Playlist

Shaxx‘ Schmelztiegel-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Gambit-Beutezüge vom Vagabunden – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Jeder volle Rangaufstieg in Gambit oder im Schmelztiegel

Stufe 3:

Seraph-Bunker

Trials of Osiris

Spitzenausrüstung:

Raid „Garten der Erlösung“

Dämmerung: Die Feuerprobe mit einer Team-Punktzahl von 100.000 oder mehr

Albtraumjagd (Großmeister)

Dungeon (Grube der Ketzerei)

Trials of Osiris

Den Seraph-Bunker auf Stufe 7 aufleveln

Seit dem Update 2.8.1 wurden ehemals mächtige Belohnungen zu Spitzenausrüstung befördert. Dazu zählen:

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Kern-Playlist

3x Vorhut-Strikes erledigen

Clan-Belohnung von Hawthorne

Schließt 3 Spiele in Gambit oder Gambit Prime ab

Diese Woche gibt’s die Sonnenbrillen-Geste für Glanzstaub

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche:

Die exotische Geste „Chefkoch“

Die legendäre Geste „Dons Sonnenbrille“

Der legendäre Finsiher „Wirbelwind“

Das exotische Schiff „Pfeil der Zeit“

Das legendäre Ornament der saisonalen Handschuhe

Das exotische „Gewaltsamer Exorzismus“-Ornament für Arbalest

In welche Aktivität stürzt ihr euch als Erstes? Diese Woche ist es noch nicht so weit, aber einige Änderungen für legendäre Ausrüstung kommen bald – und sie spaltet die Destiny-Community: Neues System für alte Waffen spaltet Community von Destiny 2 – Wie findet ihr’s?