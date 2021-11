Destiny 2: Weekly Reset am 16.11. – Bungie arbeitet schon am 30. Jubiläum

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was ist das 30. Jubiläum? Im Dezember wird das Jubiläum von 30. Jahre Bungie gefeiert. Da die Story der Season 15 größtenteils abgehandelt ist, bereitet Bungie womöglich schon das anstehende Event vor. Mit diesem erwarten euch neue Onrmante, Waffen und etwas frischer Wind in Sachen PvE-Content.

Da sowieso wenig los ist in Destiny 2, könnt ihr euch noch an die saisonalen Ornamente der „Hegemonie“ heranwagen. Sie benötigen einen gewissen Grind, doch da sich das momentan durch die Content-Dürre anbietet, habt ihr jetzt noch die Chance, das zu erledigen.

Ihr habt noch genug Zeit in der Dämmerung euren Eroberer-Titel zu ergattern. Ihr könnt somit auswählen, welchen Dämmerungsstrike für euch noch Relevanz hat und zieht diesen dann mit euren Kollegen durch. Passend dazu habt ihr diese Woche auch doppelten Loot in der Dämmerung.

In Destiny 2 gibt es momentan nicht viel Neues. Die Saison der Verlorenen ist momentan in Stasis eingefroren und Spieler können es kaum erwarten, dass die Story endlich weitergeht. Wir von MeinMMO zeigen euch dennoch, was ihr diese Woche erwarten könnt.

