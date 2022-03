Destiny 2: Weekly Reset am 08.03. – „Operation Elbrus“ geht weiter

Diese Woche dreht sich in Destiny 2 alles um Powersteigerungen und die neue saisonale Questreihe „Operation Elbrus“. Außerdem wartet Caiatl und Lord Saladin mit neuen Aufgaben auf euch. Wir von MeinMMO sagen euch, wo ihr jetzt Spitzenloot bekommt und was die Woche über noch so passiert.

Das passiert diese Woche: In dieser Woche können die Spieler die „Operation Elbrus“ forsetzen. Während Krähe von den barbarischen Experimenten der Vorhut mit der Schar wenig begeistert ist, sieht Lord Saladin nur einen Vorteil darin, seinen Feind zu kennen und ihn notfalls auch zu psychisch zu „sezieren“. Diese Woche können die Spieler erneut in die H.E.L.M. zurückkehren und die saisonale Quest, die timegated ist, fortsetzen.

Am Ende der Woche schlägt dann auch die Stunde der Trials-Spieler. Der 14. Heilige macht sich startklar und bringt euch endlich die Prüfungen von Osiris zurück. Hier winkt dann weiterer Spitzenloot für alle PvP-Fans. Aber auch die neuen Aktivitäten „Vox Obscura“ gewährt euch Spitzenloot.

Beim Waffen-Crafting werden in dieser Woche die exotischen Glefen wohl nicht viel Zuspruch bekommen, denn ihre besonderen Fertigkeiten waren wenig überzeugend.

Die Story in Witch Queen führt die Spieler an geheime, alte Orte.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 08.03. bis zum 15.03.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Die Lichtklinge , in Savathuns Thronwelt Die Spieler werden diese Woche erstmals den neuen Strike „Lichtklinge“ im Dämmerungsmodus spielen. Hier dringen die Spieler in den Tempel von Oryx vor.

, in Savathuns Thronwelt Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Arkus-Versengen Schwergewicht Geerdet Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.



Diese Dämmerungswaffen gibt es aktuell:

Palindrom, Leere-Handfeuerwaffe (Sammlerstück)

Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die Torwächter Challenge Names „Fremde in der Zeit“ statt. Beachtet, dass ihr hier die Minotauren in den verschiedenen Zeitachsen, gleichzeitig mit den Wyvern erledigen müsst.

Als Belohnung gibt’s im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Heze-Rache”. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Die Rüstungsfokussierung im Raid „Gläserne Kammer“ diese Woche: Belastbarkeit

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Team Versengt

Trials of Osiris (startet am 11.03.)

Aszendenten-Herausforderung:

Petra Venj bietet in dieser Woche für euch die 4. Aszendenten-Herausforderung an. Besucht sie in der Träumenden Stadt im Gebiet „Rheasilva“. Savathun belegt die Stadt zudem mit der dritten Fluchstufe und beweist weiterhin ihren Einfluss.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 16 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Auferstandenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.560. Damit ist das Powerlevel zum Start des DLCs um +230 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 15 gestiegen. Allerdings werden alle Spieler auch auf ein Grund-Powerlevel 1.350 angehoben zum Start und es gibt viele Quellen um schnell zu leveln.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.550:

Raid „Der Schwur des Schülers“

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Besiege Champions in der „PsiOp-Schlachtfelder-Playlist“ (+2)

„Urquell“-Aktivität auf Großmeister 1.580 (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Trials von Orisis, ab dem 11.03. wieder verfügbar

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Leider gibt es kein Glanzstaub-Geschenk mehr von Bungie. Aber vielleicht habt ihr ja noch etwas gespart und wollt euch eines dieses vantastische Item gönnen.

Eine „Vantastische Hülle“ für euren Geist

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotische Geste “Morgengrauen der Erfindung”

Exotische Geisthülle “Vantastische Hülle”

Exotische Geisthülle “Rennstrecken Hülle”

Exotischer Sparrow “Sichtgräber”

Exotisches Waffenornament „Braytech-M6“ für Wegbereiter

Legendäre Geste „Malhari total“

Legendäre Geist-Projektion ““Erinnerung an Bruce“-Projektion”

Shader “Zeitgesegnet“

Was treibt ihr diese Woche in Destiny 2? Seid ihr bereits am Cap von 1.550 und powert nun das Endgame, wie den Raid, oder levelt ihr noch mit mächtiger Ausrüstung? Was haltet ihr von den Ereignissen bei „Operation Elbrus“. Seid ihr damit einverstanden? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.