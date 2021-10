Destiny 2: Weekly Reset am 05.10. – Finale um die Saisonale Quest

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Seid ihr gespannt auf die letzten Schritte in der Saisonalen Quest? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet und ob ihr euch Sorgen um Krähe macht.

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen. Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Trommelt also euren Trupp zusammen, denn nun ist Geduld und Finesse gefragt. Falls ihr Hilfe bezüglich der neuen Dämmerungen benötigt – hier haben wir für euch eine Ansammlung von Tipps, die euch während der Großmeister Dämmerungen am Leben halten:

Währenddessen näheren wir uns dem Ende der schier endlosen Quest aus Season 15. Wird es Savathun an den Kragen gehen oder werden wir doch noch eine Wendung in dieser Scharade erleben? Bleibt gespannt, denn die Geschichte wird heute weitergeführt.

In Destiny 2 werden die Banner der eisernen Lords abgehangen um Platz für die Trials zu schaffen. In PvE hingegen erfahren wir nun das Ende der riesigen Quest aus Season 15 und können uns bereit machen für eine Menge Leid, wenn es um die Großmeister-Dämmerung geht.

Insert

You are going to send email to