Die Community von Destiny 2 feiert erneut ein Video, das vom Synchronsprecher eures geliebten Vorhut-Chefs Zavala kommt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Botschaft und Einweisungen er werdenden Vätern zukommen lässt.

Um diese Botschaft geht es: Eine Spielerin hat ihren Mann in Destiny 2 kennengelernt. Nach unzähligen Dämmerungen und Raids wurde aus einer Freundschaft eine Beziehung. Nun wird ein Kind erwartet und die stolze Hüterin hat den Titanen-Boss höchstpersönlich in Twitter gefragt, ob er ihrem Mann ein Briefing in Sachen Babys gibt.

Haltet euch bereit Hüter-Väter, denn euch erwartet eine wichtige Quest

Lance Reddick, der Synchronsprecher von Zavala, hat sich zu Wort gemeldet und sendet mit einem Video eine ganz klare, aber deutliche Nachricht an alle Hüter da draußen, die bald Vater werden. Ihr werdet mit einer wichtigen Quest vertraut gemacht.

So lautet die Quest: Zavala teilt euch mit, dass ihr viel Schlaf bunkern müsst, bevor ihr die Quest des Vaterseins antretet. Es könnte nämlich sein, dass in der ersten Zeit, in der das Baby bei euch ist, kein Schlaf angesagt ist. Babys brauchen nun mal viel Zeit und Kraft. Da wird jeder ausgeruhte Schlaf vonnöten sein, um diese Quest erfolgreich abzuschließen.

Hat sich Zavala zum ersten Mal gemeldet? Das war nicht das erste Mal, dass Lance Reddick sich zu Wort gemeldet hat. Als Season 13 frisch erschien, gab es eine Szene, in der Zavala vor Kabalprinzessin Caitl stand und sie ihm ein besonderes Angebot machte:

Dort hieß es, dass die Hüter sich vor ihr verneigen und ihrem Imperium beitreten sollen. Zavala, so unbeugsam, wie wir ihn kennen, hat sich dem widersetzt. Doch das lediglich mit einem schlichten „Nein“.

Den Hütern hat das nicht gereicht, sie wollten Zavala in Rage sehen und hofften darauf, dass Zavala mehr zu diesen Umständen zu verkünden hat.

Deshalb kam Lance Reddick der Bitte nach und trug die Nachricht genauso vor, wie Zavala hätte reagieren sollen. In der Community kam das sehr gut an und Spieler freuten sich darüber, dass sich Zavala höchstpersönlich dazu gemeldet hatte.

Was denkt ihr? Findet ihr solche Meldungen auch cool, in der Synchronsprecher mit der Stimme eines beliebten NPCs zu ihrer Community sprechen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet und ob ihr dem glatzköpfigen Vorhut-Boss da zustimmt.