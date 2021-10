Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr davon, dass Bungie die Katalysatoren noch nicht auf uns losgelassen hat? Findet ihr es schade und möchtet eines dieser Schmuckstücke auf eure Lieblingswaffe knallen, um ihr den letzten Schliff zu geben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Destiny 2 hätte viele Möglichkeiten in Erwägung ziehen können, um diese Katalysatoren zu implementieren. In Season 15 haben wir eine Unaufhaltsam-Mod für Impulsgewehre. Da hätte sich der Katalysator von der „ Perfektionierter Ausbruch “ sicherlich gut eingefügt. Trotzdem sind die Kats noch nicht zu finden.

In Destiny 2 sorgen Katalysatoren für den gewissen Feinschliff, was die Besonderheit der Exotics angeht. Katalysatoren bescheren euch neue Perks oder Statusboni, die euch zugutekommen. Wir von MeinMMO zeigen euch nun, welche Katalysatoren die Fans noch vermissen und ob ihr noch mit einer Rückkehr rechnen könnt.

