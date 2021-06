Destiny 2 fixt beliebte Schlupflöcher im Raid – Nun müsst ihr Atheon ehrlich legen

Destiny 2 hat am 3. Juni zwar “nur” einen Hotfix spendiert bekommen, doch der hatte es in sich. Neben umfangreichen Anpassungen für Stasis hat Bungie unter anderem auch am neuen Raid “Gläserne Kammer” geschraubt. So manch ein Raider muss dort fortan für seinen Loot etwas mehr schwitzen.

Auch in Season 14 läuft bei Destiny 2 immer noch nicht alles rund, deshalb gab es am Abend des 3. Juni ein neues Update für das Action-MMO von Bungie.

Zwar handelte es sich dabei “nur” um einen vergleichsweise kleinen Hotfix, doch der ging primär eines der heißesten und kontroversesten Themen des letzten halben Jahres an: Stasis. Die eisigen Kräfte rauben vielen schon seit ihrer Einführung den Spielspaß und nach einigen moderaten Anpassungsversuchen gab es nun einen massiven Nerf. Darüber hatten wir bereits ausführlich berichtet: Destiny 2 bringt schon nächste Woche umfangreiche Stasis-Nerfs – Das ändert sich

Es wurden jedoch auch weitere Bereiche des Spiel angegangen, so wurde unter anderem das neue Jäger-Exotic Sternverschlinger-Schuppen nun endlich gefixt und besonders für Raid-Enthusiasten gab es wissenswerte Änderungen. Ihr könnt Atheon jetzt nicht mehr wehrlos töten und die Prometheus-Linse braucht ihr auch nicht mehr einzupacken.

Beliebte Boss-Exploits sind jetzt Geschichte

Wo genau war das Problem? Nach seiner Einführung am 22. Mai lief auch im neuen “Vault of Glas”-Raid nicht alles so, wie es sollte – mit positiven und negativen Nebeneffekten für die Spieler.

So war es unter anderem möglich, bestimmte Mechaniken beim Endboss Atheon auszuhebeln und ihn so spürbar leichter ins virtuelle Jenseits zu befördern. Dadurch kam man leichter an den begehrten Raid-Loot. Dabei gab es 2 Methoden, die in zahlreichen Raid-Gruppen immer wieder Anwendung fanden. So manch einer hat dann den Endgegner nur noch auf diese Art gelegt.

Viele Hüter “schummeln” Atheon zu Tode – das ist jetzt wohl vorbei

Im Gegenzug gab es aber beispielsweise auch ein Problem mit dem Relikt, dass nicht konsistent den gegnerischen Schaden abblockte.

Das hat sich jetzt im Detail geändert: Das neue Update hatte nun die meisten bekannten Ungereimtheiten im neuen Raid behoben.

Mit die wichtigsten Änderungen lauten:

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler Atheon im Venus-Zukunftsportal töten konnten, bevor sie die Begegnung starteten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler Atheon töten konnten, indem sie Bittsteller miteinander verbunden haben, während diese sich selbst zerstörten.

Damit sind die beiden beliebten Exploits beim Boss-Kampf Geschichte. Dort muss man für den begehrten Raid-Loot nun den Vex-Boss Atheon auf die vorgesehene Art und Weise ehrlich legen – und das schmeckt nicht jedem. Stellenweise war bereits von einigen Spieler so etwas zu hören: “Dann machen wir jetzt nur noch bis Atheon und lassen den aus. Bei dem gibt’s eh nichts Tolles (gerade, wenn man die Vex Mythocalst schon hat), da lohnt sich die Arbeit nicht.”

Zudem hat sich noch folgendes im neuen Raid getan:

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler in der Torwächter-Begegnung Minotauren-Schilde mit der Prometheus-Linse brechen konnten.

„Gläserne Kammer“-Rüstungsmods werden jetzt im Sammlungen-Tab angezeigt.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Abwehr-Fähigkeit des Aegis-Artefakts nicht durchgehend Schaden abwehrte.

Der Laser der Prometheus-Linse verbrannte im Raid auch Schilde, die er gar nicht sollte

Der Trick mit der Prometheus-Linse war quasi die Vorbereitung auf den Atheon-Cheese. So war es Spielern möglich, mühelos die Torwächter-Phase zu schaffen und dann direkt im Anschluss Atheon auf der Venus zu killen, ohne das der sich auch nur wehren konnte.

Das Artefakt sollte jetzt aber beständigen Schutz vor feindlichem Feuer bieten. Das kommt den Spielern entgegen, die die Phase jetzt “normal” durchzocken müssen.

Die Patch Notes im Überblick: Falls ihr euch die offiziellen Patch Notes für Update 3.2.0.3 in voller Länge ansehen wollt, dann könnt ihr das hier tun:

Wie findet ihr das jüngste Update für Destiny 2? Sind jetzt die dringendsten Probleme erstmal behoben oder gibt es immer noch etwas Akutes, was euch im Moment nervt? Und was haltet ihr bisher von dem alten neuen Raid “Gläserne Kammer”? Ob nun als Veteran oder als jemand, für den es eine komplett neue Erfahrung ist – macht mit bei unserer Umfrage: Gläserne Kammer in Destiny 2 – Wie gefällt euch die Rückkehr des Kult-Raids?