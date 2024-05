The Final Shape: PS5-Spieler konnten den letzten großen DLC von Destiny 2 eine Woche zu früh spielen

Wenn ihr euch auf den kommenden DLC für Destiny 2 freut und keine Spoiler wollt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für eine kleine Internet-Auszeit. Einigen Spielern ist es offenbar gelungen, die Updates vorzeitig auf ihre PS5 zu laden und fluten das Netz mit Leaks.

Was ist los bei Destiny 2? Der Loot-Shooter hat soeben den vermutlich größten Leak seiner Geschichte erfahren. Knapp eine Woche vor Release des großen Story-Finales The Final Shape konnten PS5-Spieler den kompletten DLC über den Cloud-Streaming-Service zocken.

Im Subreddit zu Destiny 2 herrscht Code Red: Spieler warnen vor Spoilern, die aktuell das Netz fluten. Als Reaktion nahm Bungie die PC-Server zwischenzeitlich offline.

Leaks fluten das Netz

Was wurde geleakt? Berichten zufolge sind zahlreiche Inhalte von The Final Shape betroffen, von Story-Cutscenes über Waffen bis hin zum Season-Pass. Nutzer diskutieren aktuell, inwieweit Raid-Mechaniken betroffen sind und ob das Rennen um den World First beeinträchtigt sein könnte.

Laut reddit-Nutzer Soracaz war das komplette DLC am 30. Mai 2024 vorab spielbar, fast eine Woche vor dem geplanten Release am 4. Juni. Spieler sollen Zugang zur Kampagne und Season-Inhalten erhalten und einen Blick auf Raid-Gear und -Mechaniken erhascht haben. Zudem warnt er vor „massiven Story-Spoilern“.

Ein anderer Nutzer beschwichtigt: Niemand sei in der Lage gewesen, tatsächlich Missionen zu spielen, die Server seien mitten in einer Cutscene offline genommen worden. Eine Raid-Mod sei zwar geleakt worden, die eigentlichen Mechaniken seien jedoch weiterhin unbekannt und das „World First“-Rennen unbeeinträchtigt (via reddit).

Im Subreddit führte man aufgrund des Ausmaßes des Leaks eine „Null-Toleranz-Politik“ für Spoiler ein.

Destiny Bulletin, ein News-Account für Destiny 2 auf X, berichtete, dass ihnen das gesamte Material vorab zugespielt worden sei. Man hätte sich jedoch gegen eine Veröffentlichung erschienen, da wirklich alle Inhalte betroffen seien (via X).

Spoiler zu The Final Shape sollen mittlerweile auch im ingame-Chat von Destiny 2 auftauchen (via X).

Leaker erbeuteten wohl haufenweise Content, ehe die Server offline gingen

Leak-Seiten auf reddit und X teilen unzählige Bilder und Videos. Ein Account auf X behauptet, 3,3 GB an Material zu haben. Wer Spoiler vermeiden will, sollte möglicherweise eine Auszeit von den sozialen Medien in Erwägung ziehen.

Es gibt zudem Behauptungen, dass der kommende „Elden Ring“-DLC einen ähnlichen Leak erfahren haben soll, diese konnten wir bislang allerdings nicht bestätigen.

Wie konnte das passieren? Das ist noch nicht bekannt. Nutzer vermuten, dass es sich um eine Schwachstelle seitens Sony handelt. Erst im März startete im PS-Store versehentlich eine Demo des heiß diskutieren PS5-Exklusiv-Spiels Stellar Blade. Offizielle Stellungnahmen von Sony oder Bungie liegen bislang nicht vor.

Wir halten euch über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.

MeinMMO-Redakteur Dariusz durfte The Final Shape ebenfalls vorab spielen – aber ganz offiziell. Seine ersten Eindrücke zum großen Finale von Destiny 2 könnt ihr hier nachlesen: Destiny 2: Ich habe „The Final Shape“ vor Release gespielt – Das ist mein Eindruck der Erweiterung