„Ist das ein Aprilscherz?“ Spieler in Destiny 2 haben den schlechtesten Perk überhaupt gefunden

In Destiny 2 gibt es viele verschiedene Perks für eure Waffen, damit sie euch im Kampf Vorteile verschaffen. Die Community hat sich nun die schlechtesten angeschaut und einer ist so mies, dass viele denken, Bungie würde Aprilscherze betreiben.

Was ist das für ein Perk? Es handelt sich dabei um den Perk „Invisible Hand“ oder auf Deutsch „Unsichtbare Hand“. Auf Reddit hat der User spikehiyashi6 diesen Perk hervorgehoben und brauchte Hilfe, um zu begreifen, weshalb Bungie diesen Perk überhaupt erschaffen hat.

Der Perk versorgt eure Waffe mit +25 Stabilität, wenn ihr mehrere Schüsse verfehlt. Trefft ihr dann ein Ziel, verschwindet der Boost an Stabilität nach 1 Sekunde. Der Effekt lässt sich auf sieben Waffen finden und wer von guten Rolls keine Ahnung hat, könnte denken, es handelt sich dabei um keinen schlechten Deal, doch der Perk gehört zu den schlechtesten, die es in Destiny 2 gibt.

Spieler fragen sich nun, ob es sich hierbei um einen Aprilscherz handelt, den Bungie mit seinen Fans treibt.

Spieler glauben der Perk ist ein Insider-Witz von Bungie

Was sagt die Community dazu? Sie wissen auf Reddit nicht so ganz, wie sie darauf reagieren sollen. Einige scherzen und glauben, Bungie habe den Perk extra ins Spiel implementiert, um Game Testern zu helfen, die nicht zielen können – eine Art Insider-Witz. Andere Spieler wie MercuryTapir denken, Bungie entwickelt extra solche schlechten Perks, damit jeder Hüter die guten Perks haben möchte.

Arborus betont die Theorie von MercuryTapir indem er meint: „Die klassische MTG-Design-Philosophie – man braucht ein paar Stinker in der Packung, damit die guten noch mehr herausstechen.“

Um euch zu verdeutlichen, wie mies der Perk tatsächlich ist, müsst ihr wissen, wann „Unsichtbare Hand“ aktiviert wird. Bei Automatikgewehren müsst ihr 10 Schüsse verfehlen, um den Bonus zu erhalten, bei Handfeuerwaffen sind das 4 Schüsse.

Auch wenn ihr der mieseste Schütze in der ganzen Galaxis sein solltet, niemand verschießt so viele Schüsse, um auch nur annähernd den Perk aktivieren zu können.

Was steckt hinter solchen miesen Perks? Der Reddit-User ACupOfLatte (via reddit.com) hat es gut auf den Punkt gebracht, er meint folgendes zur Thematik: „Ist es wirklich eine Verschwörung, wenn sie genau das für jedes andere System im Spiel tun, lol? Von Eververse-Engrammen bis hin zu Rüstungsstats, so viele nutzlose Dinge, um die Zeit zu überbrücken, die der durchschnittliche Spieler braucht, um etwas Lohnenswertes zu bekommen.“

Im Grunde kann Bungie im Loot-Pool der Perks nicht dieselben guten Perks reinschmeißen. Es müssen neue her, damit Hüter in einer großen Vielfalt auch miese Rolls ziehen, bis sie nach unzähligen Stunden des zermürbenden Grinds endlich das bekommen, was sie wollen.

Ob das Bungies tatsächlicher Plan ist, Hüter länger hinzuhalten, bis sie ihre God-Rolls ergattern, sei dahingestellt. Doch wer sich nur annähernd mit Perks und Rolls auskennt, weiß, dass Perks wie „Unsichtbare Hand“ einfach nur mies sind und keinen Mehrwert bieten – nicht in der Praxis jedenfalls.

Was haltet ihr von dem Perk? Kennt ihr weitere Perks, die den Platz als miesester Perk in ganz Destiny 2 verdient hätten?