Destiny 2 will in der kommenden Season 10 nicht nur mehr Inhalte bringen, sondern auch etliche technische Probleme beheben. Einige davon beschäftigen die Spieler schon seit einiger Zeit und nerven sie gewaltig.

So will Destiny 2 die Performance verbessern: Mit dem Start der Season 10 am 10. März 2020 wird in Destiny 2 an einigen Stellen ausgebessert. Die Entwickler sprechen von folgenden Verbesserungen:

das Stottern des UI und die Framerate-Drops beim Laden und Ausrüsten von Mods wird behoben

die Framerate in Gambit und Gambit Prime soll verbessert werden

Probleme mit der Framerate bei der Begegnung mit dem „Geweihter Geist“-Boss im Raid Garten der Erlösung werden behoben

Probleme mit der Framerate im Dungeon Grube der Ketzerei (besonders in Tunneln) werden behoben

Stottern bei hoher Framerate auf dem PC wird behoben

generelle Verbesserungen für die Performance auf dem PC, wenn viel Geröll herumliegt

Vor allem der erste Teil mit dem UI und den Mods ist etwas, das Spieler schon eine Weile gewaltig nervt. Das Problem sind nicht nur die Verzögerungen im Interface, sondern auch etwa Anflugzeiten zum Turm. Beides wollen die Entwickler angehen.

Bessere Performance, Verbesserung an Items

Das ändert sich mit Season 10 noch: Die Performance-Änderungen machen dabei nur einen kleinen Teil des Updates aus. So gibt es etliche Änderungen an Exotics und viele Rüstungen werden überarbeitet.

Ebenso überarbeitet Entwickler Bungie mit Season 10 das mögliche Power-Level der Spieler. Normale Drops aus allen Quellen gehen bis Stufe 950, mächtige Rüstung bis Stufe 1000 und Spitzenrüstung sogar bis Stufe 1010.

Auch am Einfluss des saisonalen Artefakts wird noch eifrig gebastelt. Das Items sorgte schon vor der Veröffentlichung für reichlich Furore unter den PvP-Spielern.

Das Artefakt sorgt für Ärger in den Trials

Mit Season 10 kehren auch die Prüfungen des Osiris („Trials of Osiris“) zurück zu Destiny 2. Die PvP-Prüfungen sind knallhart und verlangen euch einiges ab. Wir haben deswegen schon 10 Tipps für euch, mit denen ihr euch auf die Trials vorbereiten könnt.

Die Entwicklung ist im Moment übrigens wohl ein wenig behindert, denn die Entwickler dürfen nicht mehr im Studio arbeiten. Grund dafür ist die aktuell anhaltende Angst vor dem Coronavirus: