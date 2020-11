Die Free-to-Play-Version von Destiny 2 kann auf Google Stadia kostenlos gespielt werden. Das macht den Loot-Shooter zum bislang ersten wirklich kostenlosen Spiel auf der Game-Streaming-Plattform. Es gibt aber einen kleinen Wermutstropfen.

Was hat es mit Destiny 2 auf Stadia auf sich? Destiny 2, der launige Loot-Shooter von Bungie, war schon zum Start von Google Stadia als Launch-Titel im Pro-Angebot enthalten.

Doch um es zu spielen, musste man Pro-Kunde sein oder es separat kaufen, um es mit der später verfügbaren kostenlosen Version von Stadia zu spielen. Die seit Oktober 2019 verfügbare Free-to-Play-Version namens Destiny 2: New Light, gab es für Stadia-Kunden nicht.

Destiny 2 wird erster echter Free-to-Play-Titel auf Google Stadia

Wie kann ich Destiny 2 kostenlos spielen? Ab dem 19. Oktober könnt ihr die kostenlose Version von Destiny 2 auf Stadia zocken. Das funktioniert explizit auch mit der kostenlosen Version von Stadia. Ihr könnt also Destiny 2 ohne Probleme ausprobieren. Es reicht, dass ihr einen Google-Account habt und euch damit bei der Webseite von Stadia einloggt.

Mehr Infos zu Stadia findet ihr hier:

Google Stadia: Spiele, Tests, Updates und Preise – Alle Infos

Auf was muss ich achten? Wie bei Stadia üblich, müsst ihr das Spiel weder herunterladen noch stundenlange Update-Orgien über euch ergehen lassen. Ihr braucht lediglich eine Internetverbindung, die mindestens 10 Mbit/s für den Download bereitstellt. Das sollte für eine Auflösung von 720p langen.

Für HD mit 1080p braucht es mindestens 20 Mbit/s. Das ist auch die maximale Auflösung, die euch die Free-Version von Stadia bietet. 4K gibt’s nach wie vor nur für Abonnenten und die können sich bis zum 19. November noch die Vollversion von Destiny 2 ohne weitere Kosten holen.

So sieht New Light aus.

Für wen ist die Stadia-Version optimal? Wer noch nie Destiny 2 gespielt hat, der hat jetzt die perfekte Möglichkeit, das Spiel ohne jeden Stress auszutesten. Denn wenn eure Verbindung klappt, könnt ihr das Spiel sofort und ohne Download und teure Hardware anspielen und dann selbst entscheiden, ob ihr euch noch die Vollversion holt oder das Spiel doch nix für euch ist.

Was ist der Haken bei der Sache? Das Free2Play-Angebot von Stadia wäre vor einigen Monaten noch besser gewesen. Denn Bungie hat bei Destiny 2: New Light ordentlich den Rotstift angesetzt und mit dem Release der neuen Erweiterung Beyond Light massig alten Content gestrichen. Das betraf leider vor allem Inhalte aus der Free-to-Play-Version, die jetzt größtenteils ersatzlos wegfallen und die früher sehr üppige Gratis-Version signifikant reduzieren.

Dennoch könnt ihr noch viel Spaß in New Light haben und zum gründlichen Kennenlernen des Spiels langt’s nach wie vor. Was aber alles fehlt und was ihr noch machen könnt, erfahrt ihr im Detail hier.

Destiny 2 streicht bald viele Inhalte – Was bleibt für die Free-to-Play-Version?

Was ist mit Crossplay? Leider könnt ihr nicht mit Freunden zusammen spielen, die Destiny 2 auf den Konsolen oder dem PC zocken. Es gibt aber eine Cross-Save-Funktion, die zumindest eure Fortschritte auf verschiedenen Plattformen synchronisiert. Richtiges Crossplay ist zumindest geplant.

Darum ist die Sache so wichtig für Stadia: Das Geschäftsmodell von Google Stadia ist nicht sonderlich kundenfreundlich, da ihr nur mit einem monatlichen Abo kostenlose Games bekommt und als User der Free-Version Spiele extra teuer kaufen müsst und sie dann nicht in den höchsten Grafikeinstellungen spielen könnt.

Echte Free-to-Play-Spiele, wie auf dem PC und den Konsolen, gab es bisher einfach nicht. Da Stadia jetzt aber erstmal ein Spiel anbietet, das man bei passender Internet-Leitung sofort und ohne Download anspielen kann, eröffnet ganz neue Möglichkeiten.

Womöglich gibt es also in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Free-to-Play-Titel, die man einfach und schnell via Stadia zocken kann. Eine Liste von tollen MMORPGs, die man komplett kostenlos als Free-to-Play-Games zocken kann, findet ihr hier. Womöglich gibt’s davon ja bald auch welche auf Stadia zum Stream.