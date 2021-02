In Destiny 2 könnt ihr eurem Glück in den Verlorenen Sektoren auf die Sprünge helfen und mit etwas Geduld recht genau bestimmten, wann ihr welche Rüstungs-Exotics bekommt.

Das ist der Trick: Es gibt in Destiny 2 Exotics, die man ausschließlich in Verlorenen Sektoren (auf Legendär oder Großmeister) ergattern kann. Das sind die neuen und angesagten Rüstungs-Exotics. Ärgerliche ist: Man kann nicht jeden Tag an sein Wunsch-Exotic kommen.

Durch einen simplen Trick, könnt ihr jetzt aber nach Belieben bestimmten, welche Art von Exotic ihr als Belohnung erhaltet. Euch fehlt der neue Brustpanzer, der Titanen in Supermänner verwandelt und mit dem Twitch-Streamer so angeben? Kein Problem mit etwas Geduld.

Um diese Exotics geht’s: In den besonderen Verlorenen Sektoren kann nahezu jedes Rüstungs-Exotic stecken. Aber diese 9 mächtigen Items erhaltet ihr ausschließlich dort:

Omnioculus: Jäger-Brustschutz

Mantel der Kampfharmonie: Warlock-Brustschutz

Harnisch der Sternschnuppe: Titan-Brustschutz

Athrys‘ Umarmung: Jäger-Handschuhe

Nekrotischer Griff: Warlock-Handschuhe

Eislawinen-Übermantel: Titan-Handschuhe

Maske von Bakris: Jäger-Helm

Dämmerungskonzert: Warlock-Helm

Kostbare Narben: Titan-Helm

Besonders angesagt ist in Season 13 der Harnisch der Sternschnuppe. Das verwandelt den angestaubten Arkus-Titan in Superman und haut Bosse mit einem Schlag um.

Harnisch der Sternschnuppe verwandelt Titanen in Superman

Die Top-Exotics Nekrotischer Griff, Maske von Bakris oder Dämmerungskonzert sind genau so zu empfehlen und sollten in keiner Sammlung fehlen

Verlorene Sektoren in Season 13 austricksen

Kennt diese Mechanik: Das Besondere an den legendären Verlorenen Sektoren ist, dass sie täglich rotieren und dabei ändern, welche Kategorie von Exotic auf dem Plan stehen. Ihr findet sie seit Season 13 im Kosmodrom, auf Europa und dem Mond.

Einen Tag sind alle hier gefundenen Exotics Stiefel – das ist quasi der „Leg Day“, klingt wie im Fitnessstudio, ist aber sehr wichtig. Dann gibt es noch den Handschuh-, Brust- und Helm-Tag.

Nur am Handschuh-Tag könnt ihr beispielsweise den „Nekrotischen Griff“-Handschuh bekommen.

Aber egal wie oft ihr die Aktivität am Handschuh-Tag lauft, am Ende wird nie eine exotische Brustpanzerung rausspringen.

Was aktuell im Loot-Pool steckt, zeigt euch der Sektor immer unter „Prämien“ an.

Und genau diese Rotation könnt ihr ausnutzen, um eurem Glück auf die Sprünge zu helfen. Ihr könnt euch einen „einfachen“ Sektor aussuchen und die neuen Brust-Exotics farmen, selbst wenn Stiefel-Tag ist.

Die Verlorenen Sektoren zeigen in der Beschreibung an, welche Gefahren hier lauern (Champions und Modifikatoren) und welche Exotics heute dran sind.

Geduld führt euch zu den neuen Exotics von Destiny 2

So klappt’s: Sorgt dafür, dass ihr noch bevor ihr den Verlorenen Sektor startet, 10 Engramme mit euch schleppt. 10 ist das Maximum, alle weiteren Engramme die ihr findet, wandern automatisch zum Postmeister.

Euer Inventar komplett zu füllen dürfte durch die Umbral-Engramme recht zügig gehen. Packt noch ein oder 2 Primus-Engramme dazu und die 10 Plätze sind rasch belegt.

Wenn ihr am Ende eines Verlorenen Sektors jetzt Loot erhaltet, droppen die Exotics in Form von Engrammen. Eigentlich werden diese sofort dekodiert, also ausgepackt. Sind alle Engramm-Plätze belegt, dann wandert das Exotic als verschlüsseltes Engramm zum Postmeister. Dort lasst ihr es erst einmal.

Euer Engramm aus dem legendären Verlorenen Sektor verwandelt sich zum Reset (aktuell 18 Uhr) in das Exotic, das am neuen Tag an der Reihe wäre. Sprich: Habt ihr den Sektor am Handschuh-Tag absolviert und jetzt wäre eigentlich Brust-Tag, befindet sich in der Poststelle ein Brust-Exotic – und somit die Chance auf die neuen Rüstungen.

Darauf müsst ihr achten: Als Belohnung können neben exotischen Engrammen auch Verbesserungs-Kerne erscheinen. Die sehen auf dem Boden den Exotics zum Verwechseln ähnlich.

Da ihr den Drop ja nicht aufhebt, wandern die Kerne auch zum Postmeister. Dort werden die Engramme aber mit 0 Power angezeigt und sollten aussortiert werden.

Bedenkt außerdem, dass ihr nicht garantiert die neuen Exotics bekommt. Ihr könnt nur die Kategorie eingrenzen. Laut Tests von Spielern (via reddit) liegt die Chance für einen exotischen Drop übrigens bei etwa 24 – 36 %.

Kanntet ihr den Trick schon und seid so nicht mehr auf die Willkür der täglichen Rotation angewiesen? Welchen Verlorenen Sektor könnt ihr empfehlen, da man hier schnell farmen kann? Sagt es uns und den anderen Hüter doch in den Kommentaren.

Wenn ihr noch ein Exotic sucht, das deutlich härter reinhaut als es zuerst den Anschein erweckt: Der neue Exotic-Bogen ist echt stark – Ihr müsst ihn nur richtig spielen