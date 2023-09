Das RPG Dragonheir: Silent Gods erscheint heute weltweit – Das wird euch geboten

Das spaßige RPG Dragonheir ist da und es ist das ideale Spiel für Fantasy-Fans und Freunden von Pen&Paper-Rollenspielen.

Was ist Dragonheir? Macht euch bereit für ein episches Abenteuer im brandneuen Open-World-Strategie-RPG Dragonheir: Silent Gods. Das Spiel wird von Nuverse herausgegeben, die auch das beliebte Marvel Snap entwickelt haben. Darüber hinaus erinnert das Gameplay an das berühmte Pen&Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons, unter anderem aufgrund der Würfel und der fantastischen Charaktere, sowie des originellen Kampfsystems.

Was ist die Story? Das Spiel entführt euch in eine offene Welt voller Magie und Drachen! Die Region Adenthia liegt nach einem Krieg zwischen den Drachengöttern in Trümmern, aber das Schlimmste steht euch noch bevor. Die dreiköpfige Drachenkönigin ist entschlossen, die ohnehin schon lädierte Welt in Dunkelheit zu tauchen, und nur ihr, als der Auserwählte, könnt sie aufhalten.

Das Spiel bietet eine dynamische Geschichte, die sich je nach euren Entscheidungen und Handlungen weiterentwickelt. Dafür sorgen über 80 Stunden Dialog und über 600.000 Wörter Handlungstext. So könnt ihr euer eigenes Epos erschaffen.

Mehr noch: Dragonheir: Silent Gods setzt auf Würfelglück, wobei die Würfel einen Einfluss auf eure Geschichte haben. Achtet also auf die Konsequenzen eurer Entscheidungen.

Wo kann man es spielen? Dragonheir ist einer der Multiplattform-Titel, die auf der Apple WWDC 2023 vorgestellt wurden. Das Spiel ist für alle Plattformen erhältlich, darunter Mac, Windows, Epic, iOS und Android. Silent Gods ist eine der am sehnlichsten erwarteten Veröffentlichungen der Herbstsaison. Mehr als 3 Millionen Vorbestellungen belegen das eindrucksvoll.

Wer sind die Entwickler? Das Spiel wird von Nuverse veröffentlicht, den Herausgebern von Marvel Snaps, einem digitalen Kartenspiel mit über 30 Millionen Downloads, das bei den Game Awards 2022 zum besten Handyspiel gekürt wurde.

Für die Entwicklung ist SGRA zuständig, ein unabhängiges Studio, das aus leidenschaftlichen und erfahrenen Entwicklern besteht, die bereits an großen Franchises, wie Pokémon und Monster Hunter gearbeitet, haben.

Erforscht die spektakuläre offene Welt von Adenthia

Reist durch verschiedene Biome – von schneebedeckten Bergen bis hin zu riesigen Wäldern und vulkanischen Regionen – um uralte Geheimnisse zu entdecken oder eine der vielen Nebenquests des Spiels zu erfüllen. Das Spiel bietet ein exotisches Universum, in dem die neuesten Grafik- und Soundtechnologien von Apple zum Einsatz kommen. Darunter sind Features wie Space Audio und die adaptive Bildwiederholrate.

Der gesamte Kontinent Adenthia besteht aus mehr als 280 Szenarien. Auf dem Weg dorthin stoßt ihr auf Verliese, Rätsel und Verbündete, die euch bei eurer Suche helfen. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Und dank hochwertiger Charaktermodelle und einem symphonischen Soundtrack wird eure Reise besonders intensiv.

Erstellt euren eigenen, einzigartigen Charakter

Ihr startet mit einem Helden, der unter Gedächtnisverlust leidet. Um die verlorenen Erinnerungen und eure Fähigkeiten wiederzuerlangen, rekrutiert ihr als Protagonist des Spiels mächtige Verbündete und erforscht die Geheimnisse des Kontinents Adenthia.

Ihr könnt euren Charakter nach Herzenslust gestalten und zwischen drei Völkern und vier Berufen wählen, außerdem könnt ihr die Eigenschaften eures Charakters wie Stärke, Intelligenz und Charisma frei anpassen. So entsteht schnell ein Held, der voll und ganz zu euch passt.

Gleich danach wählt ihr die Klasse des Charakters. Wählt mit Bedacht, denn sie hat große Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ihr kämpft. Wollt ihr pure Stärke nutzen, um Feinde zu besiegen, oder doch lieber auf List und Gerissenheit setzen? Die Entscheidung liegt bei euch!

Die Strategie und Glück führen zum Sieg

Dragonheir: Silent Gods verfügt über ein innovatives Semi-Echtzeit-Kampfsystem, das Strategie und Würfelwurf kombiniert. Bevor die Kampfphase eintritt, könnt ihr die Eigenschaften eurer Helden und die der Feinde überprüfen und so die beste Strategie wählen, um die Gegner zu besiegen.

Nutzt diese Informationen, um ein starkes Heldenteam aus den nahezu 200 zur Verfügung stehenden Figuren zusammenzustellen, die ihr im Laufe des Abenteuers rekrutiert:

Zu den nutzbaren Faktoren gehören 8 Hauptkampfeigenschaften, 6 Elementartypen, 9 Hauptpersönlichkeiten, 20 Völker sowie 21 Berufe. Damit könnt ihr Dutzende Varianten abbilden. Obendrein könnt ihr auch noch Ausrüstung und Fähigkeiten verwalten und so euer Team noch mehr optimieren.

Wenn der Kampf erstmal losgeht, habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Aktionen und Positionen. Doch Würfelwürfe entscheiden am Ende über Erfolg oder Misserfolg eurer Aktionen sowie über den Schaden und die Auswirkungen, die das alles verursacht.

Wenn ihr also die offene Welt von Adenthia erkunden und eure eigene Geschichte erschaffen wollt, dann holt euch Dragonheir: Silent Gods, das ab heute, am 19. September weltweit für Windows, Mac, iOS, Android und den Epic Games Store erhältlich ist.

Nehmt außerdem an Dragonheirs offiziellem Social-Media-Event teil und gewinnt ein iPhone 15 Pro Max, seltene Geschenkcodes, Amazon-Geschenkkarten und vieles mehr!

