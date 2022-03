Dark Nemesis will der nächste ARPG-Kracher auf dem Smartphone werden. Mit seinem Fantasy-Setting sowie dem einzigartigen Gameplay hat es die besten Chancen!

Mit Dark Nemesis ist ein neuer Kracher für Fans von Action-Rollenspielen und Fantasie auf Android und iOS verfügbar – und es kommt nicht von ungefähr: Das Spiel bietet euch ganz unterschiedliche Gameplay-Ansätze, abwechslungsreiche Charakterklassen und ein besonderes Waffensystem, die ihr auf eurem Smartphone unterwegs oder gemütlich auf dem Sofa entfesseln könnt.

Deswegen lohnt sich Dark Nemesis

ARPG für unterwegs: Dark Nemesis ist das ideale Spiel, wenn ihr auch unterwegs jederzeit der Loot-Spirale folgen wollt. Es ist auf kurze und kurzweilige Kämpfe und schnelles Leveln ausgelegt. Gleichzeitig bietet es dank seiner beeindruckenden 3D-Grafik ein extrem immersives Spielerlebnis.

Ihr kämpft euch mit einer von vier verschiedenen Klassen durch eine umfangreiche PvE-Kampagne, die euch in den Kampf gegen mächtige Bosse führt. Je nachdem, mit welchem Charakter ihr loszieht, ändert sich dabei euer Spielstil ganz gewaltig:

Krieger

Assassine

Magier

Revolverheld

Die Klassenwahl bestimmt gleichzeitig euren Geist – das einzigartige Waffensystem von Dark Nemesis. Zum einen fungiert der Geist als Reittier, zum anderen kann er sich in eine mächtige Waffe verwandeln, mit der ihr dann die actionreichen Kämpfe bestreitet.

Messt euch im PvP mit anderen Spielern!

Abseits der PvE-Kampagne bietet Dark Nemesis auch einen ausgiebigen PvP-Modus. Angefangen mit reinen PvP-Schlachten, über Battle Royale bis hin zu Guild-vs-Guild könnt ihr in unterschiedlichen Modi direkt gegen andere Spieler kämpfen.

In den reinen PvP-Schlachten treten Teams bestehend aus jeweils fünf beziehungsweise zehn Spielern gegeneinander an. Wenn euch das nicht reicht, messt ihr euch im Battle Royale mit Hunderten von Spielern gleichzeitig. Hier gewinnt ihr – ganz klassisch – nur, wenn ihr der letzte Überlebende seid.

Etwa koordinierter geht es schließlich in den Gildenkämpfen zu. Hier tretet ihr mit euren Freunden oder den anderen Gildenmitgliedern, in Modi wie Treasure Dungeon und Guild Battle, gegeneinander an. Doch auch abseits dessen haben die Verbündeten einen praktischen Nutzen, denn in der Gilde schaltet ihr wertvolle Ressourcen und andere Belohnungen frei.

Dark Nemesis live mit Kaya Yanar! Wer sich direkt zum Release am 15. März anschauen will, was das Spiel zu bieten hat, sollte Wer sich direkt zum Release am 15. März anschauen will, was das Spiel zu bieten hat, sollte auf dem YouTube-Kanal des Komikers reinschauen. Spaßig wird’s auf jeden Fall!

Epische Schlachten auf dem Smartphone

Wenn die genannten Features sind, wonach ihr beim Zocken unterwegs sucht, solltet ihr euch Dark Nemesis also auf jeden Fall ansehen – egal, ob ihr mehr im PvE oder eher im PvP zu Hause seid, das Spiel bietet euch beides und ist immer zur Hand!

Um ganz besondere Beute abzustauben, solltet ihr außerdem den Code DNMeinMMO verwenden: die ersten 100 Nutzer erhalten damit 300.000 Gold, 2 Ausdauerpakete, 2 Trankpakete, 20 Federn und 20 Verzauberungssteine – seid also schnell, wenn ihr eure Schatztruhen kostenlos füllen wollt!